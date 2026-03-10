Der Super Mario Galaxy-Film Die Casting-Direktoren streckten ihre Zunge heraus und legten mit diesem (kostenlosen) ein großes, grün gesprenkeltes Ei und besetzten Donald Glover als Yoshi.

Die Neuigkeiten kommen zusammen mit dem letzten Trailer zu Der Super Mario Galaxy-Filmdie Fortsetzung von 2023 Der Super Mario Bros.-Film. Weitere Casting-Ankündigungen umfassen Issa Rae als Honeyqueen und Luis Guzman als King Wart. Chris Pratt kehrt mit seinem akzentfreien Mario zurück, zusammen mit Anya Taylor-Joy (Prinzessin Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser) und Keegan-Michael Key (Toad). Benny Safdie kommt als Bowser Jr. hinzu, Kevin Michael Richardson spielt den Magikoopa Kamek und Brie Larson spricht Prinzessin Rosalina.

Der Trailer selbst ist reich an farbenfroher Action und hat wenig Handlung, sodass wir wohl auf den Veröffentlichungstermin am 1. April warten müssen, um zu erfahren, ob Mario Yoshi opfern muss, um den großen Sprung zu schaffen. Schauen Sie sich den Trailer unten an.

Verwandtes Video

Es ist schön, Glover nach dem quälenden Ende seiner letzten Tour als Childish Gambino wieder in Aktion zu sehen. Der Unterhaltungs-Universalgelehrte erlitt einen Schlaganfall und brach sich den Fuß, außerdem stellten Ärzte ein Loch in seinem Herzen fest.