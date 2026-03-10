Die Oscar-Verleihung 2026 findet an diesem Sonntag statt, wie von berichtet Vielfaltwird es eine besondere Hommage an den verstorbenen Rob Reiner und sein einflussreiches Werk geben. Insbesondere, Als Harry Sally traf Die Co-Stars Billy Crystal und Meg Ryan werden sich während des In Memoriam-Segments wieder auf der Bühne vereinen. Jetzt hat Corey Feldman Twitter genutzt, um seinen Kollegen vorzuschlagen Halte zu mir Die Darsteller Jerry O’Connell und Wil Wheaton werden ebenfalls wieder zusammenkommen, er sei jedoch nicht eingeladen worden. Aber wenn man seinem Wort vertrauen kann, ist es völlig in Ordnung, draußen zu sitzen.

„Ich möchte diese ganze Oscar-Sache nur kurz erwähnen! Ja, es stimmt, dass ich nicht eingeladen wurde“, postete Feldman. „Ich verstehe, dass viele glauben, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass ich offen über den Missbrauch, den ich als Kind erlitten habe, und auf die Kampagne, mich zum Schweigen zu bringen, gesprochen habe. Es geht hier jedoch nicht um mich. Es ist (überhaupt) nicht mein Moment. Es geht um den tragischen Verlust (unseres) Freundes Rob Reiner (und) seines Andenkens.“

Feldman, der in dem Film Teddy Duchamp verkörperte, ging weiter auf seine Gefühle ein und stellte klar, dass er den Oscars oder seinen Kollegen gegenüber keinen bösen Willen hegt Halte zu mir Darsteller, wenn es um die Sache geht.

„So sehr ich jede Unterstützung schätze, es ist sehr nett von Ihnen … aber bitte hören Sie auf. Bitte nehmen Sie alle Petitionen ab, die meine Anwesenheit bei den Preisverleihungen fordern“, fuhr er fort. „Sie brauchen mich dort nicht. Will (und) Jerry haben das bekommen, da bin ich mir sicher. Sie werden einen fantastischen Job machen … Ich werde Rob auf meine Weise ehren.“

Bemerkenswert ist, dass es noch keine offizielle Bestätigung dafür gibt Halte zu mir Die Besetzung wird während der Zeremonie am Sonntag auftreten. Allerdings sollten Feldman, O’Connell und Wheaton ursprünglich alle an diesem Abend im Rahmen ihrer „Stand by Me: Der Film und seine Stars 40 Jahre später“-Tournee in North Carolina sein (Tickets erhalten Sie hier). Dieses konkrete Datum wurde inzwischen abgesagt, möglicherweise um O’Connell und Wheaton die Teilnahme an der Ehrung zu ermöglichen.

Die Oscar-Verleihung 2026 findet am 16. März 2026 statt und wird live auf ABC und Hulu übertragen. Conan O’Brien wird einmal gegen den Gastgeber antreten. Schauen Sie am Sonntag noch einmal vorbei, um unsere vollständige Berichterstattung zu erhalten. Die Liste der Nominierungen können Sie auch hier noch einmal einsehen.