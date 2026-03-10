Auch wenn die Inszenierung einer TV-Show im Weltraum eine recht kostspielige Angelegenheit sein kann, erfreut sich die Vorstellung eines Lebens unter den Sternen seit Jahrzehnten auf Rundfunk- und Kabelkanälen und jetzt auch auf Streaming-Plattformen großer Beliebtheit. Der Weltraum ist in diesen Serien nicht so furchterregend wie in den Filmen. Stattdessen Shows wie Star Trek, Cowboy-Bebop, Doctor Who, Battlestar GalacticaUnd Futurama bieten einen Hintergrund für die Hoffnungen und Ängste derjenigen, die mutig genug sind, dorthin zu reisen.

Im Laufe der Jahre gab es einige wunderbar langlebige Serien – drei Shows auf dieser Liste umfassen mehr als vier Jahrzehnte – sowie einige kürzere, aber immer noch beliebte Favoriten. Die meisten dieser Serien konzentrieren sich auf die Erkundung und die Möglichkeiten, die sich durch den Besuch eines neuen Planeten in jeder Folge ergeben, aber es gibt immer noch Gelegenheit für einen epischen Zwei-Staffeln-Blick auf den Aufstieg des Faschismus in der Galaxis oder eine Sendung über einen Kerl, der gerne mit seinen geliebten Robotern schlechte Filme sieht.

Unten finden Sie Folgeist das Ranking der bisher besten Weltraum-TV-Sendungen, genau wie das von Apple TV Für die ganze Menschheit kehrt am 27. März für Staffel 5 zurück. Einige dieser Serien lassen den Weltraum wie einen magischen Ort voller Wunder erscheinen. Andere betonen die zermürbende Natur des Überlebens. Sie alle fordern uns auf, über uns selbst und diesen einen dummen Planeten hinauszuschauen und nach dem zu blicken, was anderswo liegen könnte.

— Liz Shannon Miller

Leitender Unterhaltungsredakteur

