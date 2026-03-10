Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat vor der Zeremonie am Sonntag damit begonnen, die Besetzung der Darsteller für die Oscar-Verleihung 2026 bekannt zu geben. Die diesjährigen Musikkünstler konzentrieren sich auf zwei der größten globalen Popkultur-Events des Jahres 2025: KPop-Dämonenjäger Und Sünder.

Die singenden Stimmen dahinter KPop-Dämonenjäger Die Girlgroup HUNTR/X – EJAE, Audrey Nuna und Rei Ami – wird eine einzigartige Aufführung ihres weltweiten Hits, des Oscar-nominierten „Golden“, liefern, der verspricht, „die Folklore und kulturelle Inspiration“ hinter dem Netflix-Animationsfilm zu feiern. Dies wird durch eine Fusion traditioneller koreanischer Instrumentalisten und Tanz erreicht.

Kaufen Sünder auf Blu-ray

Mittlerweile ist die Sünder Im Moment spielt Star Miles Caton „I Lied to You“, das auch für den besten Originalsong nominiert ist. Der Co-Autor des Tracks, Raphael Saadiq, wird Caton neben Buddy Guy, Brittany Howard, Shaboozey, Misty Copeland, Eric Gales, Christone „Kingfish“ Ingram, Jayme Lawson, Li Jun Li, Bobby Rush und Alice Smith begleiten.

Verwandtes Video

Die Show, die erneut von Conan O’Brien moderiert wird, wird auch einen Auftritt von Josh Groban und dem Los Angeles Master Chorale beinhalten.

Sünder brach einen Rekord mit 16 Nominierungen bei den diesjährigen Oscar-Verleihungen, darunter „Bester Film“, „Beste Regie“, „Bester Hauptdarsteller“, „Bester Nebendarsteller“ und „Beste Nebendarstellerin“. Während KPop-Dämonenjäger erhielt nur Auszeichnungen für den besten Originalsong und den besten Animationsfilm, ist aber in beiden Kategorien ein Favorit auf den Sieg.

Die 98. Oscar-Verleihung findet am Sonntag, dem 15. März, im Dolby Theatre in Los Angeles statt und wird um 19:00 Uhr ET/16:00 Uhr PT auf ABC live übertragen und auf Hulu gestreamt.

Anmerkung des Herausgebers: Sehen Sie, wo Sünder Und KPop-Dämonenjäger landete auf unserer Liste der besten Filme des Jahres 2025.