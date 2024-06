Anhören über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

Cleopatra Coleman spricht mit Kyle Meredith über ihre Darstellung von V. Stiviano in der FX-Miniserie Abgeschnittendas die wahre Geschichte des Besitzers der Los Angeles Clippers, Donald Sterling, und seinen letztendlichen Untergang erzählt. Hören Sie sich das Interview oben an oder wo immer Sie Ihre Podcasts erhalten, und sehen Sie sich das vollständige Interview unten an.

Die australische Schauspielerin spricht über den Medienrummel, den die echte Stiviano ausgelöst hat, nachdem sie Tonbänder mit Sterlings rassistischen Tiraden durchsickern ließ. Sie spricht darüber, wie sie sich mit einer solchen Geschichte verbunden fühlt und wie sie letztendlich versucht hat, den Menschen hinter der Boulevard-Persönlichkeit zu vermenschlichen.

Coleman spricht weiter darüber, wie die Serie Themen wie Rasse, Macht, Berühmtheit und gesellschaftliche Erwartungen im modernen Amerika widerspiegelt. Sie gibt auch einen Einblick in die Zusammenarbeit mit Ed O’Neil und ob die Fans ihre Figur Devra Bloodaxe in den kommenden Folgen von Zack Snyders Filmen noch öfter sehen werden. Rebellenmond Serie und ihre vom Shoegaze inspirierte Musik.

