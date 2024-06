Das Progressive-Rock-Kreuzfahrtfest Cruise to the Edge hat sein Lineup für 2025 enthüllt.

Robert Fripp von King Crimson und sein langjähriger Manager und Mitarbeiter David Singleton werden zusammen mit dem YES-Keyboarder Rick Wakeman und dem legendären Prog-Gitarristen Steve Hackett (ex-Genesis) die Headliner der Kreuzfahrt sein.

Die Kreuzfahrt – benannt nach dem legendären YES-Album Nah am Abgrund — wird am 4. April an Bord der Norwegian Gem von Miami aus in See stechen und bis zum 9. April auf See bleiben. Die Reiseroute umfasst Zwischenstopps in den Häfen Puerto Plata und Great Stirrup Cay.

Für Prog-Fans ist die Kreuzfahrt mit Sicherheit ein echtes Highlight, denn zum Lineup gehören auch das Instrumentaltrio The Aristocrats, IQ, die Von Hertzen Bros., Leprous, Caligula’s Horse, Beardfish, Trifecta, Karmakanic, Temic, Lari Basilio, Pure Reason Revolution und The Beggs Sisters.

Zu den weiteren wiederkehrenden Kreuzfahrt-Favoriten gehören Big Big Train, Riverside, Haken, Saga, Pendragon, Gazpacho, Moon Safari, Magic Pie, Thank You Scientist, Dave Kerzner and Friends, Kyros und Dave Cureton.

Unterdessen werden Jon Kirkman, Roie Avin und Mike Dawson während der fünftägigen Exkursion als Gastgeber fungieren. Kreuzfahrtgäste können sich auf Aktivitäten wie Künstler-/Kreuzfahrt-Fotoerlebnisse, Frage-und-Antwort-Runden, spezielle Themenabende und andere Veranstaltungen freuen. Die Kreuzfahrt wird wieder das beispiellose CTTE Late Night Live bieten, bei dem sich Fans anmelden können, um ihre eigenen musikalischen Talente zu präsentieren.

Weitere Informationen zum Kabinenkauf und zusätzliche Informationen finden Sie auf der Website von Cruise to the Edge.

Schauen Sie sich unten das Aufstellungsplakat an.