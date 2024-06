(Anmerkung des Herausgebers: Im Folgenden finden Sie Spoiler für Haus des DrachenStaffel 2, Folge 2.)

Haus des Drachen Staffel 2 hat bisher echtes Engagement dafür gezeigt, dass jede Episode mit einer Art blutiger Tragödie endet. In Episode 2 kommt diese Tragödie in Form eines furchterregenden Duells zwischen zwei Brüdern, als die eineiigen Zwillinge Ser Arryk Cargyll (Luke Tittensor) und Ser Erryk Cargyll (Elliott Tittensor) um das Leben von Königin Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) kämpfen – Arryk wurde geschickt, um die Königin zu ermorden, und Erryk hat geschworen, sie zu verteidigen.

Es ist eine intensive Sequenz mit viel Einsatz, in der beide Brüder ums Leben kommen: Der Verlierer wird von seinem Zwilling erschlagen, und der „Sieger“ begeht unmittelbar danach Selbstmord. Aber wenn Sie sich am Ende nicht ganz sicher sind, welcher Zwilling welcher war, sollten Sie wissen, dass selbst Showrunner Ryan Condal während ihrer Zeit in der Serie manchmal Schwierigkeiten hatte, die Schauspieler auseinanderzuhalten.

Während eines Rundtischgesprächs mit der Presse, EntscheiderMeghan O’Keefe von „The 40 Years of War“ fragte Condal direkt nach dem Ende von Episode 2 und welchem ​​Zwilling welches Schicksal widerfuhr.

„Man muss sich merken, dass Arryk (mit A) zu Aegon gehört“, sagte Condal. „Und Erryk (mit E) wird von Elliot Tittensor gespielt.“

Das bedeutet, dass Arryk, der in die Burg eingedrungen war, um die Königin zu ermorden, offiziell derjenige ist, der den Kampf verliert, und Erryk gewinnt, aber dann mit seinem Sieg über seinen Bruder nicht leben kann. „Das ist Erryk am Ende, der am Ende in sein Schwert fällt“, sagte Condal. „Wenn er zur Königin ‚Euer Gnaden‘ sagt, weiß sie anhand seiner Anrede, wer es ist.“

Es ist nur ein weiteres Beispiel dafür, wie die Namen auf Haus des Drachen kann manchmal etwas kompliziert zu verfolgen sein, was Condal offen zugibt. „Letzte Staffel war sehr verwirrend, weil wir Luke und Elliott Tittensor als die Cargyll-Zwillinge hatten. Und dann hatten wir auch noch Elliot (Grihault), der Luke Valerian spielte. Also fing man an, Elliot und Luke zu sagen, und ‚Sprechen wir über die Figur oder den Schauspieler oder was auch immer?‘“

Condal bemerkte auch, dass die beiden Tittensors wirklich „sehr schwer auseinanderzuhalten sind. Elliott hat Tattoos auf den ganzen Armen, was toll ist, wenn sie nicht kostümiert sind. Aber sobald sie die Kostüme anziehen, kann man sie nicht mehr auseinanderhalten.“

Condal fügte hinzu: „Sie erzählten uns, dass ihre eigene Mutter sie verwirrt und dass sie ihre eigene Mutter ausgetrickst haben, indem sie ihre Bärte oder was auch immer verändert haben. Aber am Ende konnte ich es schaffen und war sehr, sehr stolz darauf.“

Condal lobte die beiden Männer in höchsten Tönen und nannte sie „erstaunliche Schauspieler und Darsteller. Sie haben den ganzen (Kampf) selbst gemacht. Sie haben die Choreographie studiert, sie haben sie von (Stuntkoordinator Rowley Irlam) gelernt. Sie haben den ganzen Kampf alleine gemacht. Und es ist so unglaublich und bewegend.“

Es ist ein weiterer düsterer Moment in einer Show, die voll davon ist, und Condal sagte, der Ton sei „eines der Dinge, die uns am meisten bewusst sind. Ich denke, je tiefer wir in die Geschichte eintauchen, und wenn Sie das Buch gelesen haben, wissen Sie, dass es im Laufe der Zeit irgendwie düsterer wird. Es wird immer düster und es steht viel auf dem Spiel, aber wie findet man diese Momente der Menschlichkeit darin? Und ich denke, man verlässt sich einfach wirklich auf die Charaktere. Denn die Situation mit dem Krieg wird nicht besser, bis er vorbei ist. Das liegt einfach in der Natur dieser Dinge.“

Condal fährt fort: „Aber man lässt sich auf diese Charaktere ein, die diese sehr menschlichen Erfahrungen machen. Es gibt schlechte Menschen, die durch den Druck, dem sie ausgesetzt waren, wachsen und menschlicher werden – sie sind gezwungen, nach innen zu blicken und ihre Ansichten zu überdenken. Und dann die vertrauten Beziehungen, die wir zu diesen Charakteren haben, von denen wir wissen, dass sie sich lieben und vielleicht durch den Krieg getrennt wurden, und zu sehen, wie sie wieder zusammenkommen … Ich denke, das sind die Dinge, nach denen wir suchen werden, um zu versuchen, etwas Licht in die Dunkelheit eines Atomkriegs zu bringen.“

Weitere Informationen finden Sie in unseren Gesprächen mit den Darstellern darüber, wie Staffel 2 auf die Metapher des Atomkriegs zurückgreift. Neue Folgen von Haus des Drachen Premiere sonntags auf HBO und Max.