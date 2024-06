Beim Junket für Jeff Nichols‘ neues Drama Die Bikerveranstaltet im The Bike Shed in Los Angeles, kann ich auf dem Rücksitz einer Harley durch die Straßen von Downtown LA und über die Sixth Street Bridge fahren. Da ein professioneller Fahrer die ganze Arbeit übernimmt, kann ich den Fahrtwind in meinem Gesicht genießen und die Art und Weise, wie wir uns mühelos durch den Verkehr bewegen können, ohne von der Masse eines Autos behindert zu werden. Es fühlt sich an wie … Freiheit.

„Ich bin sicher, dass in jedem einzelnen Artikel über Motorräder in der Geschichte der Welt das Wort Freiheit vorkommt, aber es stimmt“, erzählt mir Norman Reedus am Tag nach meiner Fahrt. „Es ist, als ob man in seiner eigenen kleinen Welt wäre und durch den Himmel flöge – und man kann es fühlen.“

Für Tom Hardy ist die Frage, ob Motorräder Freiheit bedeuten, jedoch nicht so einfach zu beantworten. „Ich denke, alles, was einem Wahlmöglichkeiten lässt, gibt einem ein gewisses Maß an Freiheit“, sagt er. „Bedeuten Motorräder also Freiheit? Ich denke, in gewisser Hinsicht sind sie symbolisch. Aber sie bedeuten auch Verantwortung, und Verantwortungsbewusstsein ist eindeutig nicht frei. Auf einem Fahrzeug wie einem Motorrad muss man extrem verantwortungsbewusst sein – vor allem, wenn man überleben will.“

Diese Dichotomie zwischen der Freiheit der Motorräder und ihren realen Gefahren ist ein großer Teil von Die Bikerzu dessen Schreiben und Regie Nichols inspiriert wurde, nachdem er das gleichnamige Buch gelesen hatte. In Danny Lyons Fotografien und Interviews mit den Mitgliedern der Motorradgangs der 1960er Jahre fand Nichols „ein vollständiges Porträt dieser Subkultur. Und so gab er mir als Filmemacher und Geschichtenerzähler alles, was ich brauchte, um die Bandbreite der Menschen zu zeigen, die in dieser ganz besonderen Außenseitergruppe involviert waren.“

Die Biker beginnt in den 1960er Jahren, als eine Gruppe von Motorradfans unter der Führung von Johnny (Hardy) den Vandals MC gründet – eine Gruppe, die zunächst als eine Möglichkeit für Männer beginnt, ein Gemeinschaftsgefühl zu finden, bevor dunklere Mächte die Gang in eine gewalttätigere Organisation verwandeln. In die Vandals geraten das jüngere Mitglied Benny (Austin Butler) und seine Frau Kathy (Jodie Comer), deren Beziehung durch Johnnys Einfluss auf Benny und Bennys eigene Leidenschaft fürs Motorradfahren kompliziert wird.

„Alle meine Filme haben mit Männlichkeit zu tun gehabt, normalerweise Vater-Sohn-Beziehungen, denn das ist irgendwie mein Interessengebiet. Aber dieser Film schien es in einem breiteren Spektrum anzugehen, definitiv einem eher amerikanischen Spektrum, der Idee der Männlichkeit in all ihrer Prosa und all ihren Nachteilen“, sagt Nichols.