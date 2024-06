Die Tonhöhe: Anhänger von Yorgos Lanthimos könnten dem Filmemacher vorwerfen, er sei in letzter Zeit weich geworden – trotz seiner übertriebenen Provokationen. Der Favorit und im letzten Jahr Arme Dinger sind vergleichsweise warme, zugänglichere Werke im Pantheon der Perversionen des Greek Weird Wave-Autors. Aber für diejenigen, die sich nach der schmutzigeren, böseren, dunkleren Seite von Yorgos sehnen, die durchdringt Hundszahn Und Die Tötung eines heiligen Hirsches mit solch einer schönen Aura ausdrucksloser Bosheit, Arten der Freundlichkeit könnte durchaus Balsam sein.

In drei Geschichten, die sich die Besetzung und einige der unpassenderen Themen des Films teilen, Arten der Freundlichkeit erzählt die Klagen dreier unterschiedlicher Menschen, die sich in ihrer tiefen Hingabe verloren haben. In „The Death of RMF“ ist es Robert (Jesse Plemons), ein Mann, der glücklich in einer dominanten Fetischdynamik mit seinem Milliardärsboss Raymond (Willem Dafoe) lebt, bis die Forderungen seines Doms zu unvernünftig werden und Raymond schnell aus seinem Leben verschwindet.

In „RMF is Flying“ richtet sich der Fokus auf Daniel (ebenfalls Plemons), einen Polizisten, der von der plötzlichen Rückkehr seiner Frau Liz (Emma Stone) nach Tagen auf See erschüttert ist, besonders weil er das nagende Gefühl hat, dass es nicht Wirklich sie. Schließlich gibt es „RMF Eats a Sandwich“, wo der Fokus auf Stone als Mitglied einer polyamorösen Sexsekte verlagert wird, die auf der Suche nach einer Frau ist, die laut Prophezeiung die Anführerin dieser Sekte sein wird.

Davon handeln süße Träume: Ähnlich wie die perversen Charaktere vieler seiner Werke sind die Filme von Yorgos Lanthimos in ihren besten Momenten eine süße Mischung aus Schmerz und Vergnügen. Arten der Freundlichkeit fühlt sich an wie ein erneutes Schwelgen in dieser erotischen Gemeinheit, eine Feier der Art und Weise, wie wir uns selbst/einander erniedrigen und es genießen.

Man muss ihm zugutehalten, dass vieles davon funktioniert: Die Besetzung (abgesehen von Plemons, Stone und Dafoe treten Margaret Qualley, Hong Chau, Mamoudou Athie und Joe Alwyn in mehreren Rollen auf) nimmt Lanthimos‘ typische ausdruckslose Miene an wie eine Ente das stehende Wasser, und Robbie Ryan stellt eine willkommene Abwechslung zu den Fischaugenobjektiven und dem Academy-Format-Look von Arme Dinger bis hin zu hellen, kräftigen Technicolor-Ausbrüchen und Breitbild-Weitwinkel-Tableaus.

Am erfrischendsten ist vielleicht Lanthimos‘ erneute Zusammenarbeit mit Hundszahn Und Heiliger Hirsch Autor Efthimis Filippou, der ihre Stimme wieder in Richtung erotisch-makabr lenkt, weniger heiter oder befreiend als in seinem letzten Film. Hier ziehen Sex, Liebe und Macht unsere Charaktere in Richtung Selbstzerstörung, getarnt als Befreiung: Robert erniedrigt sich, um die süße Kontrolle über seinen Meister zurückzugewinnen, Daniel fordert die Person, die er für nicht seine Frau hält, mit zunehmend ausschweifenden Herausforderungen ihrer Hingabe heraus; Stones Emily erleidet unsagbare Demütigung und Ablehnung durch die Gemeinschaft und plant, ihren Platz darin wiederherzustellen. Alle sind in Zyklen aus Qual und Umarmung gefangen, und es könnte sie nicht mehr anmachen.