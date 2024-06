Ben Affleck und Matt Damon werden voraussichtlich im nächsten Film von Artists Equity mitspielen, der Produktionsfirma, die das Duo 2022 gegründet hat. RUHE IN FRIEDENdas Projekt wird ein Krimi sein, der von Joe Carnahan geschrieben und inszeniert wird (Der graue, Das A-Team, Rauchende Asse), laut Deadline.

Über die Handlung und den Produktionskalender ist wenig bekannt. RUHE IN FRIEDEN Stand jetzt ist es noch nicht so weit, allerdings wird erwartet, dass der Film nach Verleihern sucht, nachdem das Interesse von Kino- und Streaming-Käufern geweckt wurde.

Artists Equity veröffentlichte seinen ersten Film, Luftim April 2023. Der Film erzählt die Entstehungsgeschichte der Partnerschaft zwischen Michael Jordan und Nike und spielte unter anderem auch Damon und Affleck sowie Jason Bateman und Viola Davis mit. Affleck war Regisseur. Weitere aktuelle Projekte des Unternehmens sind der Dokumentarfilm Die größte Liebesgeschichte, die nie erzählt wurde Und Kleine Dinge wie diese.

Die Zwei Jagd auf guten Willen Berichten zufolge waren die Stars auf der Suche nach einem neuen Projekt für Artists Equity, als Affleck die Produktion der kommenden Fortsetzung seines Films von 2016 abschloss. Der BuchhalterUrsprünglich hatten sie einen Film im Visier mit dem Titel Tiereobwohl die Planung kollidiert mit Der Buchhalter 2 entstand.

Damon trat kürzlich in Ethan Coens Puppen zum Wegfahren Anfang des Jahres, sowie Christopher Nolans Hit von 2023 Oppenheimer. Affleck spielte seinerseits in Robert Rodriguez‘ Hypnotisch letztes Jahr und wurde in Jennifer Lopez‘ neuestem verrückten Biopic fiktionalisiert Das bin ich jetzt.