Eine Woche vor dem ersten Teil von Kevin Costners vierteiligem Westernepos Horizon: Eine amerikanische Saga – Kapitel 1schließt der Schauspieler offiziell die Tür zu seinem andere mehrteiliges Westernepos, Yellowstone.

Costner teilte die Neuigkeiten auf Instagram mit und erklärte, dass angesichts der hohen Produktionsmenge, die für Horizonter wird nicht für die letzte Staffel der Erfolgsserie zurückkehren. „Ich möchte Sie nur kontaktieren und Ihnen mitteilen, dass nach diesen langen anderthalb Jahren der Arbeit an Horizont und alles zu tun, was nötig ist, und darüber nachzudenken, Yellowstonediese geliebte Serie, die ich liebe und von der ich weiß, dass Sie sie lieben“, sagte Costner. „Mir ist gerade klar geworden, dass ich mit Staffel 5b oder in der Zukunft nicht weitermachen kann.“

Er fuhr fort und erzählte: „Es war etwas, das mich wirklich verändert hat. Ich habe es geliebt und ich weiß, dass Sie es geliebt haben. Ich wollte Sie nur wissen lassen, dass ich nicht zurückkehren werde“, sagte Costner. „Ich liebe die Beziehung, die wir aufbauen konnten, und wir sehen uns im Kino.“ Sehen Sie sich Costners Statement unten auf Instagram an.

Costners Ankündigung wenige Stunden später Yellowstone gab den lang erwarteten Premierentermin für die zweite Hälfte der 5. Staffel bekannt, die am 10. November im Paramount Network ausgestrahlt wird.

Costners Ausscheiden aus der Serie wurde erstmals im Mai aufgrund eines Vertragsstreits zwischen ihm und dem Schöpfer der Serie, Taylor Sheridan, gemeldet. Er erwähnte seinen Ausstieg Anfang dieser Woche weiter auf Das Howard Stern Showund sagte dem Moderator, dass er nicht zurückkehren würde, um die Hauptrolle John Dutton zu spielen, es sei denn, „die Planeten stehen richtig“. Er führte weiter aus: „Das heißt, die Handlungsstränge, die Drehbücher und dann möchte ich mehr als einmal im Jahr arbeiten“, sagte Costner. „Und dafür muss man sich Zeit für Dinge nehmen. Wenn das nicht möglich ist, funktioniert das für mich nicht mehr.“

Horizon: Eine amerikanische SagaCostners neuer Film, bei dem er seit über zwei Jahrzehnten Regie führt, soll am 28. Juni in die Kinos kommen. Costner hat Blut und Schweiß in das Projekt gesteckt, aber mehr noch, er hat sein eigenes Geld hineingesteckt – Der Hollywood Reporter schrieb Anfang des Monats, dass Costner 38 Millionen Dollar seines eigenen Geldes ausgegeben habe für Horizontund Anfang Juni wird erwartet, dass der Film an den Kinokassen nur 12 Millionen Dollar einspielt.

Darüber hinaus YellowstoneBerichten zufolge entwickelt Sheridan zwei neue Spin-off-Serien, darunter eine Fortsetzung in der Gegenwart, bei der Matthew McConaughey im Gespräch ist, welche Hauptrolle spielen soll.