Jonathan Majors hat seine erste Rolle seit seiner Verurteilung wegen Körperverletzung an seiner Ex-Freundin in Aussicht gestellt. Wie Deadline erstmals berichtete, wird er in einem unabhängigen Rachethriller mit dem Titel Gnadenlos.

Martin Villeneuve, der jüngere Bruder von Düne Der Filmemacher Denis Villeneuve wird den Film nach einem Drehbuch von Frank Hannah inszenieren. Gnadenlos Im Mittelpunkt steht „ein hochrangiger CIA-Vernehmer, der, nachdem die Frau, die er liebt, von einer bösartigen Macht überwältigt wird, gezwungen ist, noch düsterere Methoden anzuwenden, um sie zu besiegen.“

„Gnadenlos „Der Film verwebt Themen wie Besessenheit, Rache und persönliche Gerechtigkeit in einer eindringlichen Erzählung. Er erforscht den psychologischen Niedergang von John, gespielt von Majors, und die übernatürlichen Kräfte, die seinen Verstand auf die Probe stellen“, sagte Villeneuve in einer Erklärung.

Bemerkenswert ist, dass das Projekt von Produzent Christopher Tuffin entwickelt wird, der bereits den umstrittenen Überraschungshit Klang der Freiheit Und er plant, ein neues Projekt zu starten, das „sich weigert, zuzulassen, dass die öffentliche Meinung und selektive Strafverfolgung große Kunst und große Künstler unterminieren.“

Majors wurde im April zu einem Jahr Beratung bei häuslicher Gewalt verurteilt, nachdem er für schuldig befunden wurde, seine Ex-Freundin Grace Jabbari angegriffen und belästigt zu haben. Es ist unklar, wie sich dies mit dem Drehplan für den Film überschneiden wird. Gnadenlos.

Nach Majors‘ Schuldspruch wurde er von Marvel Entertainment schnell für seine MCU-Rolle als Kang der Eroberer fallen gelassen. Dies geschah, nachdem er bereits nach seiner Verhaftung im März 2023 von seinem Talentmanager und Publizisten fallen gelassen worden war.