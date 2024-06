Hawthorne Heights gehen diesen Sommer auf eine ausgedehnte Tour, die ihr mobiles Is For Lovers-Festival und ihre „20 Years of Tears“-Tour umfasst.

Beim Is For Lovers Festival besuchen Hawthorne Heights verschiedene Städte mit Künstlern wie Underoath, Yellowcard, The All-American Rejects und anderen. Und bei der „20 Years of Tears“-Tour spielen Hawthorne Heights ihr Debütalbum von 2004, Die Stille in Schwarz und Weißin voller Länge zusammen mit einer wechselnden Besetzung von Bands, darunter Thursday, Saosin und Anberlin.

Holen Sie sich hier Tickets für die Hawthorne Heights Tour

Tickets für die Tour „20 Years of Tears“ sind über Ticketmaster oder StubHub erhältlich, während Pässe für die Is For Lovers-Termine auf der offiziellen Website des Festivals zu finden sind.

Schwere Folgen traf sich mit dem Sänger von Hawthorne Heights, JT Woodruff, für ein kürzlich veröffentlichtes „Crate Digging“-Feature, in dem er seine 10 wichtigsten Emo-Alben der 1990er auflistet.

Während unseres Gesprächs mit Woodruff sprach er auch über das Festival, die Tour, seine Gefühle zum Begriff „Emo“ und das Neueste über neue Musik aus Hawthorne Heights. Er hat sogar seine „Big 4“ der Emo-Bands ausgewählt.

Sehen Sie sich unten unser Interview mit JT Woodruff an, gefolgt von einer vollständigen Liste der Tourdaten von Hawthorne Heights.