Max hat das angekündigt Juror Nr. 2Clint Eastwoods neuester (und wahrscheinlich letzter) Film, wird am 20. Dezember auf dem Streaming-Dienst erscheinen.

Die Ankündigung erfolgt nach einigen Kontroversen um die Veröffentlichung des Films – Warner Bros., Juror Nr. 2′Der Verleih des Films entschied sich für eine äußerst limitierte Veröffentlichung und lief den Film in weniger als 50 heimischen Kinos, bevor er unweigerlich bei Max landete. Darüber hinaus entschied sich das Studio für wenig bis gar keine Werbung, weigerte sich, inländische Ticketverkäufe zu melden und entfernte diese sogar zunächst von der Auszeichnungsseite ihrer Website.

Die minimierte Strategie soll ein Versuch des Studios sein, Eastwood vor einem großen Kinoerfolg oder einer kritischen Enttäuschung zu bewahren. Doch trotz der guten Eindrücke beim Publikum (einschließlich einer überdurchschnittlichen Leistung in Großbritannien und Europa, wo der Film in größerem Umfang veröffentlicht wurde) und positiven Kritiken scheint es Warner Bros. immer noch völlig egal zu sein, Eastwoods Film in größerem Umfang zu veröffentlichen.

Sogar Regisseur Guillermo del Toro fragte sich, warum Eastwoods Arbeit vom Studio unterdrückt wurde, und schwärmte von dem Film auf Bluesky. „Ich bin ins Theater gegangen, um es mir anzusehen Juror Nr. 2Clint Eastwoods neuester Film. Es hat uns unglaublich viel Spaß gemacht“, schrieb Del Toro. „Warum wurde dies in den Staaten nicht weit verbreitet? Wir sahen uns im Grove mit einer großen Menschenmenge an, die die ganze Zeit über lautstark und aufmerksam war. Ich hoffe wirklich, dass WB es länger durchhalten kann. Eastwood ist ein Meisterfilmer und sein stetiges, schnörkelloses Handwerk zeigt, dass er immer noch in Topform ist. Schauen Sie es sich auf der großen Leinwand an!“

Eastwood pflegt eine langjährige Beziehung zu Warner Brothers: Seit 1971 hat er für das Studio in 46 Filmen Regie geführt, das Drehbuch geschrieben, produziert oder die Hauptrolle gespielt, darunter auch große Kassenerfolge im letzten Jahrzehnt Amerikanischer Scharfschütze Und Das Maultier. Sein vorheriger Film für das Studio war 2021 Schrei Machoder an den Kinokassen jedoch unterdurchschnittlich abschnitt Schrei Macho war Teil der berüchtigten Project Popcorn-Initiative von WarnerMedia, bei der Veröffentlichungen aus der Zeit der Pandemie gleichzeitig in den Kinos und auf Max veröffentlicht wurden.

Geschrieben von Jonathan Abrams, Juror Nr. 2 ist ein juristisches Drama über Justin Kemp (Nicholas Hoult), der als Geschworener in einem aufsehenerregenden Mordfall tätig ist. Als die Einzelheiten des Verbrechens ans Licht kommen, wird Kemp klar, dass er möglicherweise selbst eine wichtige Rolle bei dem Mord gespielt hat. In dem Film spielen außerdem Toni Collette, Zoey Deutch, JK Simmons, Kiefer Sutherland, Chris Messina und mehr mit.

Liz Shannon Miller, unsere leitende Unterhaltungsredakteurin, gab einen Beitrag Juror Nr. 2 eine positive Bewertung, stellt aber auch fest, dass die Strategie der minimierten Veröffentlichung ein Omen dafür ist, wie Studios mit Nicht-Blockbuster-Projekten umgehen: „Warner Bros.s Umgang damit fühlt sich auch wie ein Vorreiter für den Rest der Branche an, ein Zeichen dafür.“ Für Filme wie diesen ist in den großen Studios wirklich kein Platz mehr. Wollen Sie große Stars, die sich mit erdgebundenen moralischen Problemen auseinandersetzen? Dafür gibt es derzeit Indies und das Fernsehen, und das ist heutzutage zugegebenermaßen eine ziemlich robuste Option. (Sagen Sie es Clint, und Apple TV+ wird vor Ihrer Haustür stehen und grünes Licht für eine limitierte Serie mit sechs Folgen geben.)“

Juror Nr. 2 ist jetzt in ausgewählten Kinos erhältlich und wird am 20. Dezember bei Max landen. Beginnen Sie hier mit Max.