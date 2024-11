Beyond the Boys‘ Club ist eine monatliche Kolumne, die sich auf Frauen in der Rock- und Metal-Musik konzentriert, indem sie ihre Perspektiven auf die Musikindustrie darlegen und ihre persönlichen Erfahrungen diskutieren. Die Journalistin, Radiomoderatorin und Musikerin Anne Erickson von Audio Ink Radio und der Musikgruppe Upon Wings schreibt in der Kolumne. Der Artikel dieses Monats enthält ein Interview mit Sängerin Dorothy.

Die Powerhouse-Sängerin Dorothy und ihre gleichnamige Band haben mit der Country-Metal-Hymne „MUD“, die auf dem kommenden Album enthalten sein wird, die Top 10 der Mainstream-Rock-Charts erreicht Der Wegsoll irgendwann im Jahr 2025 eintreffen.

Wie Dorothy beschreibt, Der Weg ist eines der härtesten Alben, die sie je gemacht hat, sowohl musikalisch als auch textlich. Sie ist eine sehr spirituelle Person, und das wird man im gesamten Album hören.

„Wir sind keine christliche Band, aber ich bin einfach Christin, und manchmal werden diese Samen in meinen Texten gepflanzt“, erzählt sie Schwere Konsequenz. „Ich versuche, es so zu halten, dass es möglichst viele Menschen anspricht.“

„Es war auf jeden Fall eine Reise“, fügt sie über ihren Glauben hinzu. „Das war nicht immer so. Ich war draußen in der Welt und suchte nach einer Antwort. Ich hatte immer diese tiefe innere Sehnsucht nach der Wahrheit. Warum bin ich hier? Wozu dient dieses Leben – wie das Creed-Lied. Und das Suchen hatte ich schon immer. In der Reha wurde ich tatsächlich zur wiedergeborenen Christin. Ich habe an Halloween 2020 eingecheckt. Es war wie eine Szene aus einem Film. Es war ein blutroter Vollmond am Himmel, und ich gehe in die Reha und bin total durcheinander. Ich wurde in der Reha gerettet.“

Fans können Dorothy am 16. Mai beim Welcome to Rockville-Festival 2025 in Daytona Beach, Florida, erleben. Weitere Tourdaten werden sicherlich in naher Zukunft bekannt gegeben.

Dorothy sprach mit Schwere Konsequenz für die Kolumne „Beyond the Boys‘ Club“ über die Single „MUD“, ihr Duett mit Scott Stapp, ihre Erfahrungen als Frau in der Musikindustrie und mehr. Lesen Sie unten das vollständige Interview und bleiben Sie auf ihrer offiziellen Website mit Dorothy auf dem Laufenden.