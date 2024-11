Nur wenige Monate nachdem HBO eine „(Verpflichtung) zu einer inklusiven, vielfältigen Besetzung“ für die Serie erklärt hatte Harry Potter Nach dem TV-Neustart hat der Sender bestätigt, dass die stolz transphobe Schöpferin JK Rowling „sehr involviert“ in die Anfänge des Projekts war, und lobte die Autorin für ihren „unschätzbaren“ Beitrag.

Rowling äußert seit mindestens Dezember 2019 transfeindliche Ansichten und hat seit der Veröffentlichung eines transphoben Manifests mit 3.600 Wörtern im Juni 2020 nicht mehr bereut Harry Potter Schauspieler – Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint – sprachen sich gegen Rowlings Kommentare aus.

Harry Potter Auch die Fanseiten MuggleNet und The Leaky Cauldron verurteilten Rowlings Überzeugungen, was allesamt dazu führte, dass Warner Bros. mit der Aussage reagierte, dass „eine vielfältige und integrative Kultur für unser Unternehmen und unser Publikum auf der ganzen Welt noch nie so wichtig war.“

Und erst heute hat Rowling den Social-Media-Beitrag des Stadtrats von Edinburgh anlässlich des Transgender-Gedenktags zurückgewiesen. Anscheinend hat die im vergangenen August von der algerischen Boxerin und Olympiasiegerin Imane Khelif eingereichte Strafanzeige wenig dazu beigetragen, Rowlings Entschlossenheit zu erschüttern.

Dennoch sagte Casey Bloys, Chief Content Officer von HBO, Anfang des Monats gegenüber Reportern, dass Rowling „sehr, sehr in den Prozess der Auswahl des Autors und des Regisseurs“ für die kommende TV-Serie involviert gewesen sei und fügte hinzu, dass ihre Anti-Trans-Äußerungen „keinen Einfluss darauf hatten.“ die Besetzung oder Einstellung von Autoren oder Produktionspersonal.“

Kürzlich gab ein Sprecher des Netzwerks eine Erklärung dazu ab Vielfalt unter Berufung auf Warners „über 20-jährige Zusammenarbeit“ mit Rowling und fügte hinzu, dass „ihr Beitrag von unschätzbarem Wert war“.

„Wir sind stolz, noch einmal die Geschichte von Harry Potter zu erzählen – die herzerwärmenden Bücher, die von der Kraft der Freundschaft, Entschlossenheit und Akzeptanz sprechen“, heißt es in der Erklärung weiter. „JK Rowling hat das Recht, ihre persönlichen Ansichten zu äußern. Wir werden uns weiterhin auf die Entwicklung der neuen Serie konzentrieren, die von ihrem Engagement nur profitieren wird.“

In der Zwischenzeit hat Rowling die Serie kaum beworben, seit sie am 10. September den Flyer zum offenen Casting für die zentralen Rollen der Serie veröffentlicht hat. Stattdessen ist ihre Chronik in den sozialen Medien charakteristischerweise übersät mit Beiträgen, die sich auf ihre Anti-Trans-Agenda konzentrieren.

Es gibt zwar kein Veröffentlichungsdatum dafür Harry Potter In der Serie wird Francesca Gardiner gemeinsam mit anderen als Showrunnerin fungieren Folge Alaun Mark Mylod war an der Regie mehrerer Episoden beteiligt.