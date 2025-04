In nur einer Woche bis zum Beginn von Coachella 2025 hat das Festival in letzter Minute ein paar namhafte Ergänzungen in seiner Aufstellung vorgenommen: Weezer hat sich der Aufstellung am Wochenende 1 angeschlossen, während Ed Sheeran am Wochenende 2 als besonderer Gast auftreten wird.

Coachella hat es in den letzten Jahren zu einer Tradition gemacht, in den Tagen vor dem Festival bekannte Künstler hinzuzufügen. Zu den jüngsten Beispielen gehörten Vampire Weekend im Jahr 2024, Blink-182 im Jahr 2023 und Arcade Fire im Jahr 2022. Nach den Abfahrten von großen Künstlern in letzter Minute wie FKA Twigs und Anitta aus der diesjährigen Aufstellung befand sich Coacha jedoch auch mit einigen bemerkenswerten Voids. Weezer wird am Samstag, den 12. April, die Mojave -Bühne spielen, während Sheeran am Samstag, den 19. April, in Mojave schlägt

Das Festival kündigte diese Aufstellungszusätze zusammen mit der Veröffentlichung von Set Times für beide Wochenenden an. Insbesondere wird Lady Gaga am Freitagabend nach einer Vorlage von Missy Elliott abgeschlossen. Es gibt auch einen bösen Konflikt zwischen der Go-Go und drei 6 Mafia. Der Samstag zeigt den 1-two-Drei-Schlag von Charli XCX, Green Day und Travis Scott auf der Coachella-Hauptbühne. Alternativ können Fans die Misfits anstelle von Scott sehen. Früher am Tag spielt Clairo gegenüber Darkisde und Enhypen, und das japanische Frühstück geht gegenüber Viagra Boys. Post Malone schließt den Sonntag auf der Coachella -Hauptbühne ab, obwohl Amyl und die Sniffer wohl die wahre Überschrift der Nacht sind, da sie nur wenige Minuten zuvor die Bühne der Gobi aufnehmen. Schauen Sie sich unten die kompletten Set -Zeiten von Coachella an.

Coachella 2025 fällt an zwei Wochenenden aus: Weekend 1, das Freitag, den 11. April bis Sonntag, den 13. April, und das Wochenende 2 findet, das am Freitag, den 18. April bis Sonntag, den 20. April, auf dem Empire Polo -Gelände in Indio, Kalifornien, läuft. Last-Minute-Tickets sind noch verfügbar.