FKA Twigs kündigte am Freitagabend an, dass sie ihre verbleibenden April -Tourdaten in ganz Nordamerika absagt, einschließlich ihres Auftritts bei Coachella, aufgrund der laufenden Visa -Komplikationen. Die Nachricht kommt nur wenige Wochen, nachdem sie versucht hatte, ihre Schlagzeilen -Shows für die „Eusexua -Tour“ aufgrund ähnlicher Visumprobleme zu verschieben, aber es scheint, dass diese Bemühungen nicht erfolgreich waren.

Zu den betroffenen Daten zählen ihre Sets bei Coachella und Mexico Citys AX -Zeremonia sowie ihre eigenständigen Shows in San Francisco, New York und Toronto. Ab sofort wird Twigs im Juni nach ihrem Auftritt bei Primavera Sound in Barcelona noch in Chicago auftreten.

„Ich bin am Boden zerstört, um die Nachricht zu teilen, dass ich aufgrund laufender Visumprobleme keine meiner geplanten Tourdaten für den Rest des Aprils in Nordamerika durchsehen kann, einschließlich Ceremonia und Coachella“, schrieb Twigs in den sozialen Medien. „Es schmerzt mich, das zu sagen, weil ich so aufgeregt bin, Ihnen eine Schöpfung zu bringen, in die ich meine Seele eingegossen habe, und ich glaube, es gehört zu meiner stärksten Arbeit.“ Diese bevorstehenden Shows sollten Twigs ‚erste Headliner -Shows in Nordamerika seit 2019 sein.

„Ich weiß, dass diese Nachrichten so viele von Ihnen beeinflussen, die bereits Pläne gemacht und Geld ausgegeben haben, um diese Shows zu sehen … mit weiteren Updates, sobald ich sie habe.“

FKA Twigs gab zuvor bekannt, dass ihr Produktionsteam nicht „die richtigen Papierkrams auf eine rechtzeitige Weise ausfüllte, damit wir unser Visum in die USA und durchführen können“.

Laut Twigs sollten Fans, die nach einer Rückerstattung suchen, „sich auf (ihren) Kaufpunkt für Details und Rückerstattungsinformationen beziehen“. Sie hat auch versichert, dass sie plant, diese Shows so bald wie möglich verschoben zu lassen.

Eusexua wurde im Januar über veröffentlicht Atlantic Records/Young. Twigs ließ das Musikvideo zuletzt für „kindliche Dinge“ fallen, die, die vorgestellt Nordwesten sowohl auf der Strecke als auch im visuellen.