Coachella 2025 findet vom 11. bis 13. April und 18. April im Empire Polo Club in Indio, Kalifornien, statt und wird von den Headlinern Lady Gaga, Green Day, Post Malone und Travis Scott angeführt. Weitere bekannte Persönlichkeiten sind Charli XCX, Missy Elliott, Megan Thee Stallion, Kraftwerk, The Original Misfits, LISA und JENNIE von BLACKPINK, FKA Twigs, Clairo, The Prodigy, Basement Jaxx und The Marías.

Wann beginnt der Ticketverkauf für Coachella 2025?

Tickets für Coachella 2025 werden ab Freitag, 22. November, um 11:00 Uhr PT in den Verkauf gehen. Derzeit kann sich jeder für einen speziellen Vorverkauf anmelden, aber diejenigen, die das Festival in den Jahren 2023 und 2024 besucht haben, erhalten ab Donnerstag, 21. November, um 11 Uhr PT bevorzugten Zugang. Die Veranstalter empfehlen den Kauf von Pässen für das zweite Wochenende, um die besten Chancen auf Tickets zu haben, da das erste Wochenende in der Regel schnell ausverkauft ist.

Wie viel kosten Coachella 2025-Tickets?

GA-Dreitagespässe für Coachella am ersten Wochenende kosten ab 599 $ zzgl. Gebühren, während die Pässe für das zweite Wochenende 549 $ zzgl. Gratis kosten.

VIP-Pässe für das erste Wochenende beginnen bei 1.399 $ zzgl. Gebühren, während VIP-Pässe für das zweite Wochenende bei 1.199 $ zzgl. Gebühren beginnen.

Coachella bietet auch eine Reihe von Zusatzleistungen an, darunter Shuttle- und Campingpässe. Darüber hinaus bietet Coachella Zahlungspläne für alle Arten von Festivalpässen an, beginnend bei 49 $ pro Monat. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Festivals.

Gibt es Rabatte für Coachella 2025?

Fans können über Booking.com bis zu 15 % auf Hotel- und Reiseunterkünfte sparen.

Fans können auch auf StubHub nach Ticketangeboten suchen, wo Bestellungen durch das FanProtect-Programm von StubHub zu 100 % garantiert sind. Traditionell schwanken die Preise für Coachella-Tickets näher am Festival.

Was ist Coachellas Aufstellung für 2025?

Schauen Sie sich das komplette Coachella-Programm für 2025 auf dem offiziellen Poster unten an und sichern Sie sich hier Tickets für das Festival.