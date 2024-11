Der Böse Laut einem neuen Bericht von sah die Verfilmung fast ganz anders aus Seite sechs.

Während John M. Chu letztendlich Regie bei dem Film führte, der dieses Wochenende in die Kinos kam, hat Stephen Daldry (bekannt für seine preisgekrönte Arbeit an Die Krone) wurde ursprünglich beigefügt. Daldry hatte Lady Gaga im Sinn, die zentrale Rolle der Elphaba zu spielen, und aus dem Bericht geht hervor, dass mehrere Treffen abgehalten wurden, um ihre Vision für die Figur zu konkretisieren.

„Gaga wurde in seiner Version im Wesentlichen besetzt, und dann scheiterte sie“, erklärte die Quelle. In der Zwischenzeit wurde Shawn Mendes für die Rolle des Fiyero in Betracht gezogen, des charmanten Studenten, der sowohl für Elphaba als auch für Glinda zum Objekt der Zuneigung wird.

Im Jahr 2020 verließ Daldry das Projekt aufgrund von Terminkonflikten; Chu, bekannt für seine Arbeit an Verrückte reiche Asiaten Und In den Höhenbesetzte schließlich Cynthia Erivo als Elphaba und Ariana Grande als ihr Gegenstück Glinda. Bridgerton Star Jonathan Bailey übernahm die Rolle des Fiyero.

Während Gaga für ihre Rolle in Bradley Coopers gefeiert wurde Ein Stern ist geborenIm Jahr 2024 ging es ihr nicht so gut Joker: Folie à Deuxwas eine Kassenbombe war. Der Popstar hat sich jedoch bereits wieder der Musik zugewandt und den aktuellen Song der Woche „Disease“ als ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes siebtes Album veröffentlicht. Sie soll auch in der nächsten Staffel von Netflix zu sehen sein Mittwoch.

Böse wird dieses Wochenende offiziell in die Kinos kommen; Unser eigener Paolo Ragusa beschrieb das Spektakel als eine Gelegenheit, Legionen zukünftiger Theaterkinder zu inspirieren. Lesen Sie hier die vollständige Rezension.