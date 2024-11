Es ist schon eine Weile her Samstagabend Live hat einen Moment erlebt, der dem Moment mit Marcello Hernández‘ Domingo ganz ähnlich ist – das heißt, es ist schon eine Weile her, seit ein neuer Originalcharakter so beliebt geworden ist, dass er den Grenzen von Studio 8H in die reale Welt entkommen ist. Doch genau das geschah letztes Wochenende, als Domingo in der von Charli XCX moderierten Folge von zurückkehrte Samstagabend Live Anschließend trat Hernández als Domingo bei Sabrina Carpenters Konzerttournee in Los Angeles auf.

In viralen Videos, die vom Konzert am Sonntag geteilt wurden, konnte man hören, wie das Publikum über Domingos Auftritt den Verstand verlor, insbesondere als er Texte aus „Bed Chem“ von Carpenter aufgreift und sich selbst als den Typ mit „der blauen Jacke und dem starken Akzent“ bezeichnet. (Wir wussten bereits, dass Domingo den Text zu Carpenters „Espresso“ kannte.)

Es ist jedoch nicht schockierend, dass Carpenter-Fans mit der Figur vertraut sind. Der erste Domingo-Sketch mit einem bewusst schrecklichen Riff auf „Espresso“ des Popstars ist derzeit das meistgesehene Video SNLMit über 100 Millionen Aufrufen übertraf der TikTok-Account des Unternehmens das zweitbeliebteste Video – einen Blick hinter die Kulissen mit Maya Rudolph und Vizepräsidentin Kamala Harris – um 55 Millionen Aufrufe. (Und es gibt zwei weitere Domingo-bezogene Videos in den Top 10.)

Es gibt einen ziemlich klaren Grund, warum Domingo so beliebt geworden ist – da der erste Sketch eine Verbindung zu einem bereits zeitgeistigen Song hatte, war er maßgeschneidert, um die Aufmerksamkeit des TikTok-Algorithmus zu erregen. Doch während der Grund für seine virale Verbreitung sehr spezifisch für das Jahr 2024 ist, ist die Ankunft eines neuen Fanlieblings der Fall SNL Charakter ist eine stolze Tradition, die Jahrzehnte zurückreicht.

Aufsehenerregende wiederkehrende Charaktere waren von Anfang an ein grundlegender Bestandteil der Sketch-Comedy-Serie: In den 1970er Jahren tauchten regelmäßig die Coneheads und die Nerds auf; in den 1980er Jahren gab es Mr. Robinson und Gumby und sogar ein paar andere Charaktere, die nicht von Eddie Murphy gespielt wurden; In den 1990er Jahren wurden Wayne, Garth, Pat und Unfrozen Caveman Lawyer schließlich von den Ladies‘ Man, den Cheerleaders und Mango abgelöst.

In diesen Jahrzehnten SNL wurde oft dafür kritisiert, dass er sich zu sehr auf wiederkehrende Charaktere statt auf neue Comic-Präsenzen verließ, aber das ist keine Beschwerde, die man heutzutage oft hört. Vielleicht liegt das daran, dass, wie bei den meisten langjährigen Institutionen, SNL Änderungen basierend auf dem Autorenteam und der Besetzung, ganz zu schweigen von aufkommenden Trends. Und lautstarke, spritzige Charaktere wie Domingo sind seit einiger Zeit kein großer Teil der komödiantischen Atmosphäre der Serie mehr, da sie sich stattdessen stärker auf Spielshow-Parodien und absurde, vorgefertigte Skizzen stützt, die die Besetzung als sich selbst hervorheben.

Diese Subgenres waren fruchtbar, von den Freuden von „Black Jeopardy“ bis zu den Possen hinter den Kulissen von Please Don’t Destroy, sind aber nicht unbedingt für den Durchbruch auf der Mainstream-Ebene geschaffen. Domingo ist der erste Originalcharakter, der seit den Tagen von Stefon, der Target Lady, Miss Rafferty, der von Außerirdischen entführten Frau, und sogar David S. Pumpkins wirklich viral ging.

Es fühlt sich an, als stünden wir an der Schwelle zu einer Veränderung – wenn auch vielleicht nicht der offensichtliche. Die Domingo-Skizzen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sofort in einem Format mit viel klarer Struktur landen: Kelsey (Chloe Fineman) und ihr unglücklicher Ehemann Matt (Andrew Dismukes) sehen als „The Kels Squad“ (Sarah Sherman, Heidi Gardner, Ego Nwodim usw.) zu (der Gastmoderator) spielt einen beliebten neuen Pop-Hit mit „originalen“ Texten, die letztendlich zeigen, dass Kelsey dem mysteriösen Domingo sehr nahe gekommen ist.

Die Tatsache, dass SNL Dass Domingo nach nur einem Monat für einen zweiten Sketch zurückkam, zeugt nicht nur von seiner Beliebtheit, sondern auch von der einzigartigen Gelegenheit, die Charli XCX als Moderator bietet. Ein wichtiger Teil der Rolle scheint der freie Platz für das vierte Squad-Mitglied zu sein, da die Ehre bisher an Moderatoren ging, die auch Popstars sind – was bedeutet, dass, wenn die Show ankündigt, dass Olivia Rodrigo oder Carpenter selbst als Moderatoren auftreten werden In nicht allzu ferner Zukunft fühlt es sich an, als würde Domingo Geld zurückgeben. (Vielleicht die erste Geburtstagsfeier von Kelseys und Matts Kind? Es gibt bereits einen Zeitsprung über Monate hinweg von „Bridesmaid Speech“ bis „Babymoon“.)

Selbst wenn SNL findet jedoch keine Möglichkeit, Domingo vor Ende 2024 zurückzubringen. Sein Online-Erfolg markiert jedoch eine neue Arena, die die Show erkunden kann – Popmusik-Komödie, die TikTok direkt ansprechen soll. Als Institution hatte die Show immer das Ziel, zu kommunizieren, worauf ihre Fans reagieren; Aus diesem Grund drängte der Schöpfer Lorne Michaels auch auf dem Höhepunkt der Pandemie auf ein Live-Studiopublikum. Im Moment mag das Publikum Domingo, also ist Domingo hier, um zu bleiben … Zumindest bis er seine Beliebtheit erschöpft hat. Und das könnte eine Weile dauern.