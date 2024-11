Coachella hat sein Line-up für 2025 vorgestellt. Neben den Headlinern Lady Gaga, Green Day, Post Malone und Travis Scott bietet das Musikfestival in Indio, Kalifornien eine beeindruckende Undercard mit Charli XCX, Missy Elliott, Megan Thee Stallion, Kraftwerk, The Original Misfits, LISA, JENNIE, Beth Gibbons und FKA Zweige, Clairo, The Prodigy, Basement Jaxx, The Marías und mehr.

Weitere bemerkenswerte Acts sind The Go-Go’s, Three 6 Mafia, Gustavo Dudamel with LA Philharmonic, Japanese Breakfast, Darkside, Amyl & the Sniffers, beabadoobee, Arca, Rema, Shaboozey, Jimmy Eat World, Circle Jerks, Djo, Yo Gabba Gabbaa! , AG Cook und Wisp.

Coachella 2025 soll an zwei Wochenenden stattfinden, vom 11. bis 13. April und vom 18. bis 20. April. Der Ticketvorverkauf beginnt am Freitag, 22. November, um 11:00 Uhr PT über die Website des Festivals.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte…