Daniel Craig strebt eine Hauptrolle in einer Verfilmung von an Sergeant. Felsen in den DC Studios, berichtet Deadline.

Luca Guadagnino ist bereit, bei dem Film nach einem Drehbuch aus der Feder von Justin Kuritzkes Regie zu führen (Herausforderer, Seltsam). Der Bericht weist darauf hin, dass James Gunn und Peter Safrans DC Studios „keine Verträge mit Craig und Guadagnino abgeschlossen haben“, weitere Details sind noch nicht bekannt.

Die von Robert Kanigher und Joe Kubert kreierte Figur des Sgt. Franklin John Rock erschien erstmals 1959 in der DC-Ausgabe Unsere Armee im Krieg. Rock, ein Infanteriesoldat aus dem Zweiten Weltkrieg, erhielt 1977 seine eigene Serie. Zu Rocks Kräften und Fähigkeiten gehören das Schießen und Werfen von Granaten mit unheimlicher Genauigkeit, Nahkampffähigkeiten, übermenschliche Ausdauer und Kraft sowie eine „Kampfantenne“ des sechsten Sinnes, die ihn vor einem ankommenden Feind warnt Angriff.

Sollte der Film wie geplant zustande kommen, wäre dies ein Wiedersehen zwischen Craig und Guadagnino nach dem Liebesdrama von A24 Seltsamder am 27. November in limitierter Auflage in den US-Kinos erscheinen soll.