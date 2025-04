Coachella 2025 ist gleich um die Ecke und am Freitag, dem 11. April, beginnt am Wochenende 1. Lady Gaga, Green Day, Travis Scott und Post Malone werden das geliebte Festival mit Künstlern wie The Misfits, Missy Elliott, Charli XCX, FKA Twigs, Megan Thee Hengst, Cloiro, japanischem Frühstück, Jimmy Eat World und vieler mehr zum Vorsprung.

Die Pässe für das erste Wochenende sind online ausverkauft, aber ärgern Sie sich nicht: Es gibt immer noch Möglichkeiten, Coachella-Pässe in die Hände zu bekommen, bevor Sie in die kalifornische Wüste fahren. Darüber hinaus können in vielen Fällen Tickets unter dem Nennwert erreicht werden.

Wann ist Coachella 2025?

Coachella 2025 fällt an zwei Wochenenden zurück: Weekend 1, das Freitag, den 11. April bis Sonntag, den 13. April, und das Wochenende 2 findet, der Freitag, 18. April bis Sonntag, den 20. April, läuft. Es findet in den Empire Polo Fields in Indio, Kalifornien, statt.

Wie kann ich Tickets in letzter Minute für Coachella bekommen?

Der beste Weg, um das Coachella Weekend 1-Tickets für das Coachella-Wochenende zu erhalten, ist über den Sekundärmarkt. Stubhub hat noch viele 3-Tage-Pässe und für diejenigen mit einem geschäftigeren Zeitplan stehen auch 1-Tage-Pässe zur Verfügung. Wenn das Finden eines Hotels in der Nähe des Festivals nicht gut aussieht, hat Stubhub noch viele Camping -Pässe übrig – und wenn Sie ein Hotel gebucht haben, stehen auch viele Shuttle -Pässe zur Verfügung, um Sie problemlos ins und aus dem Festival zu bringen.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat StubHub 3-Tage-GA-Pässe für jeweils 752 US-Dollar sowie Gebühren. In der Zwischenzeit sind eintägige Pässe für jeden Tag am Wochenende 1 erhältlich, wobei der Freitag derzeit bei 809 US-Dollar, am Samstag bei 976 USD und am Sonntag zu jeweils 743 US-Dollar sowie Gebühren sowie für Gebühren erhältlich ist. Da 1-tägige Pässe teurer als die 3-Tage-Option sind, empfehlen wir, einen 3-Tage-Pass zu erreichen (auch wenn Sie am Sonntag früh abreisen müssen-keine Sorge, wir werden es nach Malone nicht sagen).

Besser noch, wie kann ich in Last-Minute-Tickets für Coachella 2025 billige Tickets bekommen?

Pässe für Wochenend 2 sind noch auf der Coachella -Website verfügbar. Sie können jedoch 3-tägige Pässe für Weekend 2 für weniger als Nennwert auf StubHub abholen, wobei der Tickets derzeit bei 567 USD zuzüglich Gebühren sind. 1-Tage-Pässe sind derzeit auch für das Wochenende 2 mit Freitag bei 693 US-Dollar, Samstag für 830 US-Dollar und Sonntag für 700 US-Dollar billiger.

VIP -Pässe sind auch für beide Wochenenden noch erhältlich. Weekend 1 beginnt bei 1.155 USD und am Wochenende 2 ab 1.040 US -Dollar sowie Gebühren.

Was ist der Unterschied zwischen Wochenende 1 und Wochenende 2?

Die Aufstellung für beide Coachella -Wochenenden bleibt gleich, obwohl es einige geringfügige Unterschiede im gesamten Festivalerlebnis gibt. Zum einen ist das Gras auf dem Festivalgelände normalerweise nach Wochenend 1 ziemlich verprügelt, und obwohl das Personal des Festivals es jedes Jahr nach besten Kräften belebt, werden die Teilnehmer am Wochenende 1 sicher ein besseres Gelände als Galavant.

In der Zwischenzeit ist das Wochenende 1 oft mit besonderen Gästen als am Wochenende gepackt. Letztes Jahr spielte Vampire Weekend ein Überraschungsset, Olivia Rodrigo war zweifellos eingestuft, und Billie Eilish tauchte bei Lana Del Reys Headliner-Set auf, alles am Wochenende. Und buchstäblich das Bein gebrochen) und einige spezielle Gäste hatte insgesamt weniger Überraschungen als am ersten Wochenende.

Dennoch ist jeder Tag Coachella unvorhersehbar, egal am Wochenende. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden keine Überraschung für die diesjährige Coachella bestätigt … aber Sie wissen es nie.

Ich habe noch nie Tickets von Stubhub gekauft. Was kann ich erwarten?

Sie sind sich nicht sicher, ob Sie StubHub für Ihren Last -Minute -Coachella -Kauf verwenden? Glücklicherweise sind Bestellungen zu 110% garantiert durch das FanProtect -Programm von Stubhub, und Pickup ist schmerzlos. Wenn Sie im Voraus gut genug bestellen, senden Verkäufer häufig Tickets mit einem von StubHub bereitgestellten Prepaid -Versandetikett. Nach dem Versand erhalten Sie Tracking -Informationen, um die Ankunft Ihres Tickets zu überwachen.

Für weitere Einkäufe in letzter Minute bietet StubHub in der Regel eine Option Last-Minute Services (LMS), mit der Käufer Tickets an einem bestimmten Ort in der Nähe des Festivals abholen können. In den vergangenen Jahren war LMS -Pickup im Chateau am Lake La Quinta erhältlich. Wenn Ihre Tickets jedoch LMS -Abholung erfordern, gibt StubHub spezifische Anweisungen, einschließlich des Abholungsortes und der Stunden. Stellen Sie sicher, dass Sie einen gültigen Foto -ID und Ihre StubHub -Bestellnummer zur Überprüfung mitbringen.

Da StubHub eine Sekundärmarkt -Ticketing -Plattform ist, können die Preise je nach Bedarf höher oder niedriger als den Nennwert sein. Schauen Sie also auf StubHub vor jedem Festivalwochenende auf, da die Preise möglicherweise gesunken sind, seit dieser Artikel veröffentlicht wurde.

Wer spielt Coachella 2025?

Der erste Tag von Coachella 2025 wird von Lady Gaga geleitet, frisch von ihrem neuen Album Chaos. Sie wird von Missy Elliott, Benson Boone, den Marías, FKA Twigs, dem Wunderkind, Lisa, Paketen, Miike Snow, Senf, dem Go-Gos, DJO, Tyla und mehr begleitet.

Der Samstag ist mit größeren Leistungen von Green Day, Travis Scott und Charli XCX sowie von den ursprünglichen Misfits, Overy, Keinemusik, Clairo, Enhyphen, Sam Fender, japanischem Frühstück, T-Pain, Jimmy Eat World, Gustavo Dudamel & The La Philharmonic und Dagside und Dagside und Dags, und Dagsside und Dakside und Dagsside.

Zuletzt wird der Sonntag von Post Malone angeführt, wobei auch Sets von Megan Thee Hengst, Zedd, Kraftwerk Beabadoobee, Basement Jaxx, Polo & Pan, Jennie, Amyl & The Sniffers, immer noch Woozy, Arca, Shaboozey und mehr stammen. Schauen Sie sich die Aufstellung unten an und erhalten Sie hier Tickets.

Besuchen Sie unsere Aufschlüsselung der diesjährigen Coachella -Lineup.