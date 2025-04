Die Nummer eins auf Netflix ist ein wöchentliches Rampenlicht für alles, was derzeit das beliebteste ist, das am beliebtesten Streaming -Service der Welt ist. Manchmal wird es ein Film sein. Manchmal wird es eine TV -Show sein. Was auch immer es ist, viele Leute sehen eindeutig zu und wir werden versuchen zu verstehen, warum mit einer kurzen Bewertung. Heute sehen wir uns die Komödie Keke Palmer und Sza-Star an Einer von ihnen Tage.

Nicht zu im Baseball darüber zu sein, aber da wir freitags die Nummer eins in der Netflix -Serie gestartet haben, gibt es immer einen Punkt am Mittwoch oder Donnerstag, wenn ich mich anfange, was vielleicht die Nummer 1 erreichen könnte, und meine Finger überqueren, über die ich tatsächlich schreiben möchte. Keine Straftat für die harmlose Netflix -Original -Komödie Die Lebenslisteaber ich freute mich, heute Morgen aufzuwachen und das zu finden Einer von ihnen TageDer ISSA Rae-produzierte Romp hatte aus diesem Januar den Top-Slot in der Kategorie der Filme genommen.

Die einfache Möglichkeit zu beschreiben Einer von ihnen Tage ist eine von Frauen geführte Freitag (1995): Immerhin ist es ein Film über zwei schwarze Freunde, die im Laufe eines Tages um die weniger gentifizierten Bereiche von Los Angeles herumlaufen und versuchen, vor einer Lebensdicht von 22:00 Uhr eine bestimmte Menge Geld zu verdienen. (In FreitagIce Cube und Chris Tucker brauchen 200 US -Dollar – in Einer von ihnen TageEs sind 5.000 Dollar. Das sind dreißig Jahre Inflation für Sie.)

Der Unterschied zwischen den beiden Filmen besteht darin, dass die besten Freunde und Mitbewohner Dreux (Keke Palmer) und Alyssa (SZA) weitaus unternehmerischer sind und alle Arten von Nebenhärten erforschen, nachdem Alyssas Verlierer-Freund Keshawn (Joshua Neal) ihr Mietgeld für seine T-Shirt-Linie stiehlt. Sie versuchen eine Zahltagdarlehensfirma, verkauft Blut, verkauft Turnschuhe und geben ihr Bestes, um Dreux auf ein potenziell lebensveränderndes Vorstellungsgespräch vorzubereiten. (Für diejenigen, die mit Normen nicht vertraut sind, dem Restaurant, in dem Dreux -Kellnerinnen und zum Manager befördert werden möchten, ist es eine südkalifornische Restaurantkette, die ein bedeutender Schritt von Denny’s ist. Ihre Omeletts haben viele Kater geheilt.)

Die unterstützende Besetzung des Films umfasst urkomische Auftritte von Lil Rel Howery, Katt Williams, Maude Apatow, Janelle James, Keyla Monterroso Mejia und Dewayne Perkins, aber es ist ein Zwei-Händer zwischen Palmer und Sza, wobei letztere ihr debütiert. Das heißt, wenn Sie ihre extrem filmischen Musikvideos nicht zählen, die manchmal direkt von Filmen inspiriert sind und manchmal nur eine darstellen Stimmung.

SZA wird seitdem zu der Ikone Folge Erster Profil hat sie als Co-Sign 2013 mit mehreren Alben, Features und Grammy-Siegen ihres Namens vorgestellt. Sie erhielt auch eine Oscar -Nominierung für „alle Sterne“, ihren Beitrag zur Schwarzer Panther Soundtrack. Und es ist erwähnenswert, dass sie im Gegensatz zu anderen Musikern, die ihr Schauspieldebüt geben, nicht mit ihren vorab festgelegten Talenten kanst-es sei denn, Sie tragen Wild-Ass-Outfits als Teil ihrer Fähigkeiten als darstellende Künstlerin. (Alyssa und Dreux haben einige unvergesslich Kleiderschrank ändert sich im Verlauf des Films.)

Sza ist nicht nur nicht Sie spielt eine dünn-imperte Version von sich selbst-keine Straftat für Whitney Houston oder Eminem-sie spielt einen voll verwirklichten Charakter. Alyssa, wie von der Schriftstellerin Syreeta Singletons Drehbuch eingerichtet, ist eine talentierte Künstlerin, aber von ihren eigenen Unsicherheiten zurückgehalten, bis sie mit ihrer schrecklichen Reaktion-außerhalb eines Freundes bleibt und sich nie dazu drängt, mehr mit ihrer Kunst zu tun. Die Reise ihres Charakters ist am Ende ziemlich verlässlich und inspirierend.

Palmer ist seit Jahren ein klarer Star, eine kommandierende Präsenz, selbst als Kinderstar mit Szenenstärkearbeit als Erwachsener in Filmen einschließlich der Hustler Und Nein. Es ist also beeindruckend zu sehen, wie SZA ihre Energie gleichberechtigt trifft. Der wichtigste Aspekt des Erfolgs dieses Films ist es, an Dreux und Alyssas Freundschaft zu glauben, und ohne Frage verkaufen sie eine jahrelange BFF-Bindung, die nicht ohne Konfliktpunkte ist, sondern weiterhin auf reale Liebe beruht.

Vielleicht ist es in einer Woche wie dieser Woche kein großer Schock, dass ein Film über zwei junge Frauen, die über ihre Finanzen ausflippen, die Netflix -Abonnenten anspricht. Zumal es viel mehr Spaß macht, Dreux und Alyssa mit eifersüchtigen Nebenstücken und Sneaker-Köpfen zu beobachten, als zu versuchen zu verstehen, warum die US-Regierung auf einer Insel, die nur von Pinguinen besetzt ist, Tarife auferlegt.

Wie wohl einige unserer größten Komödien ist es schön zu sehen Einer von ihnen Tage Gehen Sie als Kultfavorit an sein letztendliches Schicksal. Noch wichtiger ist, dass dies hoffentlich nur der Beginn der Schauspielkarriere von SZA ist. Sie sagte kürzlich, dass sie in einem Sturm spielen möchte X-Men Herkunftsgeschichte. Lass sie.

Einer von ihnen Tage Streaming jetzt auf Netflix.