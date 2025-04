In unserem wiederkehrenden Feature -Serien -Track von Track führt Künstler, die die Leser durch jeden Song auf ihrer neuen Veröffentlichung führen. Heute brechen die illustrell genannten britischen Heavy Psych Act Schweine Schweine Schweine Schweine Schweine ab. Tod komisch.

Schweine Schweine Schweine Schweine Schweine Schweine, vom britischen Act des britischen Act, der den dunklen, atmosphärischen Riffs aus dem Kern ihrer Musik ausmacht. Ihre Marke von saurem Stoner -Rock ist für Bong -Lasten nicht so sehr wie das Nachdenken über das Ende der Welt.

Ein Großteil davon kommt auf den lyrischen Inhalt von Frontmann Matt Baty an, der irgendwo zwischen dem Lager der Melvins und dem gesellschaftspolitischen Kommentar des Chat-Stapels Zeitgenossen liegt. Er lässt kalte Realität und düstere Bewertungen fallen und verleiht der Klangzubereitung der Schweine einen finsteren Vorteil. Sogar Run the Jewels Rapper El-P war angesagt und löste einen starken Vers der dystopischen Beobachtungen über den kollaborativen Track und das Album Highlight „GLIB Zungen“ aus, das zweifellos von Batys thematischer Strang provoziert wurde.

Metal- und Psycho-Köpfe sehnen sich nach einer Band, die einen Geheimnis hält, und Schweine x7-seo-unfreundlicher Name und alles-haben das sicherlich getan. Es ist also mit großer Vergnügen, dass wir diese exklusive Trail-by-Track-Aufschlüsselung von präsentieren Tod komisch Mit Baty und Gitarrist Sam Grant, die uns durch die inneren Arbeiten des Albums führen. Streamen Sie das vollständige Album und sehen Sie sich ihren Kommentar unten an.

„Blockierung“

Sam Grant: „Blockade“ ist ein Blitz. Es ist der kürzeste und direkteste Track aus dem Rekord. Ein Schuss im Arm, um einen neuen Rekord anzukündigen.

Matt Baty: Eine verdammt gute Arbeit. Fasten Sie die Blöcke. Hervorragend zur Verbesserung Ihres Cardio.