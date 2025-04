In unserem wiederkehrenden Feature -Serien -Track von Track führt Künstler, die die Leser durch jeden Song auf ihrer neuen Veröffentlichung führen. Heute macht Indie Rockers Momma einen tiefen Eintauchen in ihr großartiges neues Album, Willkommen in meinem blauen Himmel.

Wenn Mamas letztes Album, 2022’s Haushaltsnamewar eine ehrgeizige Manifestation des Erfolgs als Touring Rock Band, Willkommen in meinem blauen Himmel fängt den nervösen Ansturm ein, tatsächlich zu bekommen, was sie wollten. Das neue Album der Brooklyn Band wurde in seltenen Tagen eines vollständigen Showplanes, der 2022 begann und über ein Jahr dauerte, in grünen Zimmern und in Hotelbetten geschrieben.

Als Bandleaders Etta Friedman und Allegra Weingarten es nach Hause schafften und anfingen, daran zu arbeiten Willkommen in meinem blauen Himmel Mit Schlagzeuger Preston Fulks und Bassist/Produzent Aron Kobayashi Ritch hatten sie das Gefühl, verschiedene Menschen zu sein, als als sie gingen. Sie hatten große Veränderungen in ihrem romantischen Leben, ihren Gewohnheiten und Routinen und sogar in einem anderen Navigieren; Wenn das Album eine Szene aus einem Film war, ist es dieser wehmütige Blick aus dem Fenster am Ende einer Geschichte des Alters, in der der Protagonist über ihre jüngste Reise mit Sentimentalität und Stolz reflektiert.

Diese Entdeckungen und Wiederkäuer machten sich auf den Weg in Willkommen in meinem blauen Himmelund es ist ein Paradebeispiel für das verträumte, nostalgische Songwriting der ehemaligen Cosigns. Fans von Haushaltsname Ich werde froh sein zu erfahren, dass das Album nicht weit von seiner Liebe zum 90er -Jahre -Rock- und der frühen 2000er -Jahre -Pop entfernt ist. hindurch Blauer HimmelSongs (und Gitarrentöne) erinnern Tonen, Incubus, Hilary Duff, Avril Lavigne und Veruca Salt. Es ist voll mit sauberen, endlos wiederverdünnbaren Hooks, die von den herausragenden Singles „Ohio All the Time“ (die wir als eines der besten Songs von 2024 bezeichnet haben) und „I Want You (Fever)“ belegt haben Jimmy Kimmel Live! Letzten Monat für ihr Late Night TV -Debüt.

„Wir haben diese Platte immer als eine Reihe von konfessionellen Briefen gesehen“, erzählen Friedman und Weingarten Folge um Willkommen in meinem blauen Himmel. „Für uns bedeutet unser“ blauer Himmel „die Unbekannten, auf Tour zu stehen und Menschen zurückzulassen, Chaos in Ihrem eigenen Leben, Instabilität und Einsamkeit zu schaffen und das Gefühl zu haben, dass das Leben anderen Menschen um Sie herum passiert, während Sie irgendwie in Ihrer eigenen Blase gefangen sind.“

Willkommen in meinem blauen Himmel ist jetzt verfügbar, um unten zu streamen, gefolgt von Mamas Track von Track Breakdown. Sie können hier auch eine physische Kopie abholen.

