Die Sphäre von Las Vegas hat seine nächste Tribüne von immersiven Vorführungen angekündigt, die eine Adaption des klassischen Films von 1939 enthält Der Zauberer von Oz.

Made in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Discovery, Google und Magnopus, Der Zauberer von Oz in der Kugel wird am 28. August 2025 eröffnet. Das Kreativteam umfasst den Produzenten Jane Rosenthal (Der Iren), Spezialistin des visuellen Effekts, Ben Grossmann (Hugo), Herausgeber Jennifer Lame (Oppenheimer) und Creative Director Zack Winokur.

Es gibt auch einen Aktionsdokumentarfilm mit dem Titel “ Von der Kantedas für ein Debüt 2026 eingestellt ist. Regie von E. Chai Vasarhelyi und Jimmy Chin (Freies Solo), Es wird fünf Extremsportler folgen und die proprietäre Kamerasystem von Sphere Entertainment, Big Sky, einsetzen.

Die Dreharbeiten sind in Jordanien, Dubai, der Schweiz, den Bahamas, Austin, Las Vegas und Maui mit dem freien Taucher Alenka Artnik, dem Skifahrer Markus Eder, dem Rockkletterer Alex Honnold, der Basispuls Katie Hansen Lajeunesse und Surfer Kai Lenny.

„Unser Ziel für die Sphäreerfahrung ist ein vielfältiger Schiefer, der die Macht der Sphere als experimentelles Medium nutzt“, sagte Jim Dolan, Vorsitzender und CEO von Sphere Entertainment, in einer Erklärung. “Der Zauberer von Oz in der Kugel Und Von der Kante wird diese Vision auf unterschiedliche Weise vorantreiben.

Im August 2024 wurde berichtet, dass die Sphere in Gesprächen mit Warner Bros. Discovery für war Der Zauberer von Oz Die Anpassung, die zu dieser Zeit 80 Millionen US -Dollar kosten sollte.

Die Sphere untersucht derzeit Darren Aronofskys 55-minütiges Postkarte von der Erde (Holen Sie sich hier Tickets) und den immersiven Konzertfilm V: U2 (Holen Sie sich hier Tickets).

Auf der Musikfront veranstaltet der Veranstaltungsort derzeit Residenzen von The Eagles and Dead & Company, wobei mehr von Kenny Chesney und Backstreet Boys stammen.

