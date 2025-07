„Sparks“, ein ziemlich tiefes Schnitt aus Coldplays Debütalbum Fallschirme, hat gerade sein Debüt auf der Billboard Hot 100 25 Jahre nach seiner Veröffentlichung gegeben.

Ein aktuelles virales Video von Frontmann Chris Martin, das den Song bei Coldplay’s Tour Stop in Las Vegas aufführte, war der Katalysator. mit Gerüchten, die über das Ende von Martins Beziehung zu Dakota Johnson herumwirbelten, der Clip von ihm, der seine Seele entblößt und wirklich Gefühl Das Gewicht der Worte, die er vor Jahrzehnten schrieb, ist zweifellos stark. Es hat dazu geführt, dass eine Welle von Singer-Songwritern ihre eigenen Interpretationen des Songs teilt, insbesondere Martins, herzgestopftere Version, in der er die Worte „Ich werde dich nicht im Stich lassen/ ja, ich werde/ ja ich werde“ angreift, wie er den Moment wiedererlebt, in dem seine Beziehung in Echtzeit auseinander gefallen ist.

Holen Sie sich Coldplay -Tickets hier

Wenn er Martin die Laser und Feuerwerk und das Stadiongröße von Coldplay im Jahr 2025 entfernen, in dem Kulturen kollidieren und Träume wahr werden, ist faszinierend. Es ist nicht nur eine leidenschaftliche Darstellung dessen, wo Martin im Moment emotional ist, es ist eine Erinnerung daran, wie transzendent und zurückhaltend diese Band einmal war und immer noch sein kann. Der Clip verkörpert mit seinen Unvollkommenheiten und seinen rohen Verwundbarkeit Fallschirmeein Debütalbum auf Hall of Fame-Ebene, das in Subtilität über Spektakel vertraute.

@diana2rad_ Homie ist mit gebrochenem Herzen. #Alligantstadiumcoldplay #chrismartinanddakotajohnson #fyp #coldPlaySparks ♬ Ich weiß, ich habe mich geirrt – Diana🌙

Es ist leicht, Coldplays bescheidene Ursprünge aus den Augen zu verlieren, wenn man bedenkt, was sie schließlich werden würden. Dies ist eine Band, die jetzt ausschließlich in Großbuchstaben, Grundfarben und (ich scherze) Emojis kommuniziert. Sie haben ihren Status um eine der bankbarsten Tour -Acts aller Zeiten erweitert und haben dies getan, indem sie mutige, vereint Hymnen über unsere gemeinsame Menschheit im riesigen Kosmos des Universums und darüber, wie wir alle eine herrliche innere Kraft haben, um zu ergreifen.

Es fühlt sich wie eine Vereinfachung an, diese Verschiebung des Produkts von „Ausverkauf“ zu betrachten, eine Idee, die sich im Streaming -Alter bedeutungslos anfühlt. Tatsächlich als jemand, der eine vernichtende Bewertung von 2021 geschrieben hat Musik der Kugeln Und ich habe in letzter Zeit ihre kreative Richtung beklagt, ich bin zu der Idee gekommen, dass Coldplay so viele Menschen glücklich macht, dass sie nicht mehr für die breiten Striche schuld sind. ihr letztes Album, Mondmusikmachte auch deutlich, dass dies die Arbeit von a war Bandnicht nur Chris Martins Solo -Projekt.

Aber irgendwo auf dem Weg-möglicherweise die Wendepunkte der Arena-Bereitschaft 2011 Mylo xyloto und 2013 glanzlos Geistergeschichten – Coldplay konzentrierte sich nicht mehr darauf, ihre Musik so schön wie möglich zu gestalten, und konzentrierte sich darauf, sicherzustellen, dass ihre Musik vor allem eine Kraft der Einheit war. Dies macht die Wiederholung Fallschirme Wie ein Artefakt aus einer verlorenen Zivilisation zu finden, beweist es, dass eine empfindlichere, nachdenklichere Welt existierte, bevor alles für maximale Auswirkungen gebaut werden musste.