Wenn Sie ein Fan von Filmen und Fernsehen sind, haben Sie wahrscheinlich in den letzten Jahren die Namen Colin Farrell und Luca Guadagnino einen ganzen Haufen gehört. Jetzt scheinen die beiden mit einer neuen Sgt zusammenzuarbeiten. Rockfilm für DC Studios, lautet Der Hollywood -Reporter.

Die Nachrichten folgen Berichten ab Ende letzten Jahres, dass Daniel Craig die Rolle umkreiste James Bond Schauspieler. Sollte ein Deal zwischen Farrell und dem Studio abgeschlossen sein, wird der Film in diesem Sommer in England erwartet.

Farrell ist kein Fremder für DC -Eigenschaften, da er den Pinguin in beiden Matt Reeves darstellte. Der Batman und in der gleichnamigen HBO -Serie Der Pinguin. Für Guadagnino wird der Film jedoch seinen ersten Ausflug in Comic -Filme markieren. Der Direktor soll derzeit auch die bevorstehenden Leitung leiten Amerikanischer Psycho Remake.

Der Charakter von Sgt. Franklin John Rock wurde von Robert Kanighter und Joe Kubert kreiert und trat erstmals in der DC -Ausgabe von 1959 auf Unsere Armee im Krieg. Rock ist ein Infanterie -Soldat im Zweiten Weltkrieg und verfügt über Superkräfte wie das Schießen und Werfen von Granaten mit unheimlicher Genauigkeit, Nahkampffähigkeiten, übermenschlicher Ausdauer und Stärke und einem sechsten Sinn „Kampfantenne“.

