Jonathan Majors hat zugegeben, seine Ex-Freundin Grace Jabbari in einer bisher unerhörten Audioaufnahme zu erwürgen. Rollstein. Hören Sie es sich unten an.

Der 30-Sekunden-Clip wurde im September 2022 aufgezeichnet, nachdem ein mehrtägiger Kampf zwischen dem damaligen Couple in London stattfand (er wurde 2023 wegen eines separaten New Yorker Vorfalls verurteilt). In einer von Jabbari im März 2024 eingereichten Angriffs- und Verleumdungsklage behauptete sie, Majors habe sie „gegen die Motorhaube ihres Autos geworfen“, bevor sie sie in ihr Haus zog und sie „fragl (ed) sie, bis sie das Gefühl hatte, dass sie nicht mehr atmen konnte“.

Entsprechend RollsteinDas ausgegrabene Audio „erfasst Jabbari, die Majors mit dem mutmaßlichen Angriff in den folgenden Tagen konfrontiert.“

„Ich schäme mich, ich habe jemals -“ Majors beginnen. „Ich war noch nie aggressiv mit einer Frau. Ich habe noch nie eine Frau aggressiv – ich aggressive dich. “

Als Antwort stellt Jabbari klar: „Sie haben mich erwürgt und mich gegen das Auto gedrängt.“

„Ja, all diese Dinge sind unter“ aggressiv „, ja“, sagt Majors. „Das ist mir nie passiert.“

Jabbari fragt dann, ob die Majors sie „aggressiv“ haben, weil sie „etwas sarkastisch gesagt hat“. Die Majors sagten, es sei „eindeutig“ mehr da und stimmte Jabbaris Vorschlag zu, dass ein interner Impuls gegenüber ihr seine Handlungen ausgelöst habe.

Einige Details dieses Vorfalls tauchten während des Strafverfahrens von Majors 2023 wegen eines separaten Kampfes in New York auf, wo er wegen rücksichtsloser Angriffs im dritten Grad und der Belästigung für schuldig befunden wurde. Die Entscheidung des Richters, frühere Fälle mutmaßlicher körperlicher Misshandlung aus dem Prozess zu verhindern, bedeutete jedoch, dass die einzigen vor Gericht erwähnten Dinge waren, die versuchten, Jabbari davon abzubringen, ins Krankenhaus zu gehen, und seine Drohungen, sich selbst zu töten.

Anschließend reichte Jabbari eine separate Zivilklage wegen Verleumdung, Körperverletzung und Batterie sowie böswillige Strafverfolgung ein, in der sie eine detaillierte Nacherzählung des mutmaßlichen Vorfalls in London gab. Diese Klage wurde im November 2024 für eine nicht genannte Summe beigelegt.

Dieses Audio ist Tage nach dem ersten großen Interview des Schauspielers seit Abschluss des einjährigen Jahr der Beratung häuslicher Gewalt aufgetaucht, die bei der Verurteilung des Verfahrens 2023 angeordnet wurden. Sprechen mit Der Hollywood -ReporterDie Majors sagten, er könne sich nicht direkt zu Jabbaris Vorwürfen kommentieren, gab jedoch zu: „Es muss Rechenschaftspflicht für das Schreiben Ihrer eigenen Geschichte geben.“

In einem Interview mit Januar 2024 mit Guten Morgen AmerikaMajor behauptete jedoch, er sei mit Jabbari nicht gewalttätig. „(Ich) habe nie eine Frau geschlagen“, sagte er. „Meine Hände haben noch nie eine Frau geschlagen.“