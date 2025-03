Origins ist eine wiederkehrende Serie, die Künstlern einen Raum bietet, um alles zu zerlegen, was in ihre neueste Veröffentlichung einging. Heute packen Le Sserafim die wichtigsten Punkte ihrer neuen Single „Hot“ in einem Videointerview aus.

Die Mitglieder von Le Sserafim sind immer für eine Herausforderung bereit. 2024 war ein riesiges Jahr für die fünf Mitglieder der K-Pop-Gruppe (Kim Chaewon, Sakura, Huh Yunjin, Kazuha und Hong Eunchae); Zwischen einem Coachella -Debüt, einer Dokumentarfilmserie und einer Reihe von Charting -Veröffentlichungen trat das Quintett auf den Teller, um ihre Botschaft der Furchtlosigkeit weiter mit der Welt zu teilen – und insbesondere ihre Fans, die als Fearnots bekannt sind. Diese Flugbahn führte dazu, dass Le Sserafim in unserem 2024-K-Pop-Jahrbuch zu den 2025 Rising Stars ausgezeichnet wurde.

Dieses Jahr hat bereits einen aufregenden Start, da die Gruppe ihre abrundet Einfach, verrückt, heiß Trilogie, die mit begann mit EINFACH im Januar 2024 und endet mit dem frisch veröffentlichten HEISS. Das Mini-Album enthält den brutzelnden Titeltrack sowie „Come Over“ mit dem Groovy Brit-Pop-Act-Dschungel in einer erinnernden Zusammenarbeit, in der sie wiederholt werden müssen.

„Wir freuen uns sehr, dieses Album herauszuholen“, teilt Huh Yunjin mit Folge. „Es ist unser erster Titel, um sich um das Thema der Liebe zu konzentrieren, also wollten wir wirklich eine Nachricht erstellen, mit der viele Menschen in Resonanz stehen können. Ich denke, wir konnten das ziemlich schön machen, also freuen wir uns sehr, Fearnots unseren neuen Sound zu zeigen. “

Heute brechen Le Sserafim die wichtigsten Punkte von „Hot“ für unsere neueste Ausgabe von Origins auf. Aus Filmen wie Thelma & Louise Zu den Lieblingsspeisen und luftigen Autofahrten suchen Sie oben nach ihren Lieblingspunkten und Einflüssen hinter der Energie des Songs.

