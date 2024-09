Conan O’Brien wird als besonderer Gast bei der Premiere der 36. Staffel von auftreten Die Simpsons Dieser Sonntag, der 29. September, markiert die Heimkehr des Komikers, der in den ersten Staffeln für die Show schrieb.

O’Brien lobte den Auftritt am Samstag auf Twitter und schrieb: „Endlich bin ich wieder dabei Die Simpsons diesen Sonntag mit einer atemberaubenden Episode, an der 36 Jahre gedauert haben. Ich kann mir in den nächsten fünf Wochen kein größeres nationales Event vorstellen.“

Im Anschluss an einen Aufenthalt auf Samstagabend Live Ende der 1980er Jahre trat O’Brien bei Die Simpsons Während seiner zweijährigen Tätigkeit bei der Serie schrieb er mehrere bemerkenswerte Episoden, darunter „Marge vs. the Monorail“, „New Kid on the Block“ und „Homer Goes to College“.

Der Auftritt am Sonntag wird O’Briens erster Auftritt sein Die Simpsons seit er 1994 in der fünften Staffel einen Cameo-Auftritt hatte, kurz nachdem er den Auftritt als Moderator von NBC bekommen hatte Spät in der Nacht. In jüngerer Zeit trat er an der Seite von Homer in einem Segment auf, das in der letzten Woche seiner Late-Night-Show auf TBS im Jahr 2021 ausgestrahlt wurde.

Vergangene Staffeln von Die Simpsons können auf Disney+ gestreamt werden.

Anfang dieses Jahres stahl O’Brien beim Newport Folk Fest 2024 die Show mit einem mit Stars besetzten Superjam, zu dem auch ein Gastauftritt von Jack White gehörte. Seine Max-Reiseserie, Conan O’Brien muss gehenwurde kürzlich auch für eine zweite Staffel verlängert.