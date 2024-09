Kris Kristofferson ist im Alter von 88 Jahren gestorben.

Der Country Music Hall of Fame-Singer-Songwriter und mit dem Golden Globe ausgezeichnete Schauspieler ist laut einem Sprecher „am Samstag, dem 28. September, friedlich in seinem Haus in Maui, Hawaii, im Kreise seiner Familie“ verstorben.

„Wir sind alle so gesegnet für die Zeit mit ihm. Danke, dass du ihn all die vielen Jahre liebst, und wenn du einen Regenbogen siehst, weißt du, dass er auf uns alle herablächelt“, sagte seine Familie in einer Erklärung.

Kristofferson war vor allem für Songs wie „Me and Bobby McGee“, seine Arbeit mit der Supergroup „The Highwaymen“ an der Seite von Johnny Cash, Waylon Jennings und Willie Nelson sowie seine Hauptrollen in Filmen wie „1976“ bekannt Ein Stern ist geborenfür den er einen Golden Globe gewann, KlingeUnd Himmelstor.

In den 1970er Jahren gewann er drei Grammy Awards für seine Songs „Help Me Make It Through the Night“, „From the Bottle to the Bottom“ und „Lover Please“. Im Jahr 2004 wurde Kristofferson in die Country Music Hall of Fame aufgenommen und erhielt 2014 einen Grammy Lifetime Achievement Award.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte…