Nach jahrzehntelanger Arbeit – mit mehreren Zyklen des Zurückstellens und Überdenkens, einer persönlichen Investition von 120 Millionen US-Dollar, Casting-Skandalen, Skandalen am Set, Trailer-Skandalen und vielem mehr – ist Francis Ford Coppolas Leidenschaftsprojekt, Megalopoliskam am vergangenen Wochenende endlich in die Kinos. Leider ließ die Einspielung an der Kinokasse zu wünschen übrig.

Eröffnung für die Veröffentlichung am Freitag (27. September), Megalopolis brachte am ersten Wochenende nur 4 Millionen US-Dollar ein und besiegelte damit scheinbar sein Schicksal als Kassenflop, angesichts der Wette von Coppola, dass es sich lohnen würde, den Film selbst zu finanzieren, um sich nicht mit der Aufsicht des Studios herumschlagen zu müssen. Als FolgeLiz Shannon Miller schrieb in ihrer Rezension, der Film werde „zum teuersten warnenden Film der Welt, wenn man 120 Millionen Dollar seines eigenen Geldes ausgibt, damit man sich keine Studionotizen anhören muss.“

Coppola konzipierte zuerst das Konzept dafür Megalopolis in den 1980er Jahren, in der Hoffnung, die römische Geschichte und das moderne Amerika für eine Geschichte über Menschlichkeit, Gesellschaft und Macht zu vermischen. In den darauffolgenden Jahren ist die Produktion des Films immer wieder ins Stocken geraten, doch schließlich wurde er in den letzten Jahren verwirklicht, mit einer Besetzung bestehend aus Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza und anderen.

Doch trotz Coppolas weitreichender Vision MegalopolisDie positiven Eigenschaften werden, wie Miller in ihrer Rezension sagte, „von den schlechtesten Entscheidungen des Films überschattet“, zu denen die Besetzung von „Menschen, die abgesagt wurden“ – wie der in Ungnade gefallenen Shia LaBeouf – gehört, nur um nicht wie eine „aufgeweckte Hollywood-Produktion“ zu wirken .“

Darüber hinaus gab es Kontroversen über Coppolas angeblich unangemessenes und unprofessionelles Verhalten gegenüber Statisten am Set und einen bizarren Fehler, bei dem der Trailer des Films falsche Zitate verwendete, was dazu führte, dass der Trailer des Films vom Verleih des Films, Lionsgate, zurückgezogen wurde (der sich dafür entschuldigte, dass er es „vermasselt“ hatte). “).

Darüber hinaus scheint der Film dem Publikum einfach nicht besonders zu gefallen, da er von CinemaScore nur die Bewertung D+ erhält.

