John Ashton, der erfahrene Filmschauspieler, bekannt für Rollen in Polizist aus Beverly Hills Und MitternachtslaufEr ist im Alter von 76 Jahren gestorben.

TMZ berichtet, dass Ashton am Donnerstag, dem 26. September, friedlich in Ft. starb. Collins, Colorado, nach einem Kampf gegen den Krebs. „John hinterlässt ein Vermächtnis voller Liebe, Hingabe und Dienstbereitschaft. Sein Andenken wird seiner Frau, seinen Kindern, seinen Enkelkindern sowie seinem Bruder, seinen Schwestern, seiner Großfamilie und allen, die ihn liebten, für immer in Erinnerung bleiben. „Johns Einfluss auf die Welt wird den kommenden Generationen in Erinnerung bleiben und gefeiert werden“, sagte sein Vertreter gegenüber TMZ in einer Erklärung.

Ashton ist vielleicht am besten für seine Darstellung des Sergeant John Taggart im Film bekannt Polizist aus Beverly Hills Franchise an der Seite von Axel Foley von Eddie Murray. Er trat im Originalfilm von 1984 und in der Fortsetzung von 1987 auf Beverly Hills Cop IIund übernahm kürzlich die Rolle für die von Netflix finanzierte Fortsetzung von 2024. Polizist aus Beverly Hills: Axel F.

Zu seinen weiteren bemerkenswerten Rollen gehörte die Rolle des Kopfgeldjägers in der Actionkomödie von 1988 Mitternachtslauf mit Robert De Niro und Charles Grodin; als Vater von Eric Stoltz in der romantischen Komödie von John Hughes Irgendwie wunderbar; und als Polizist in Ben Afflecks Film Vorbei, Baby weg.

Insgesamt wirkte Ashton im Laufe seiner 50 Jahre in Hollywood in mehr als 200 Filmen und Fernsehproduktionen mit.