Zur Feier des 30. Jubiläums von Quentin Tarantinos klassischem Krimi Pulp Fiction Nächsten Monat erhält der Film eine neue 4K Ultra HD-Sammleredition (hier vorbestellen), die am 3. Dezember erscheint. Darüber hinaus wird es in begrenzter Auflage in ausgewählte Kinos zurückkehren.

Das Set in limitierter Auflage umfasst 4K UHD, Blu-ray und digitale Kopien von Pulp Fictionund ist in einem hochwertigen Schuber untergebracht, der einen neuen Schuber mit Pop-up-Artwork der legendären Tanzszene von John Travolta und Uma Thurman, Reproduktionen von Lobbykarten, Fotografien und Aufklebern enthält. Zu den weiteren Extras gehören Featurettes, Besetzungsinterviews, Montagen hinter den Kulissen, Festivalmaterial und ein Tarantino-Auftritt in der Serie Charlie Rose Show.

Bestellen Sie die Sammleredition zum 30-jährigen Jubiläum hier vor. Alternativ ist die Standard-4K-UHD-Version derzeit hier verfügbar.

In der Zwischenzeit, Pulp Fiction wird in ausgewählten Kinos in Los Angeles, Austin, New York City und anderen Ländern in 35 mm wieder auf der großen Leinwand zu sehen sein. Den vollständigen Zeitplan finden Sie unten.

Diese jüngste Feier findet nach der Wiedervereinigung von Travolta und Thurman mit Samuel L. Jackson und Harvey Keitel beim TCM Classic Film Festival im April statt.

Gewinner des besten Drehbuchs bei den Academy Awards 1995, Pulp Fiction spielt in Los Angeles und verbindet vier Kriminalgeschichten. Mit Travolta und Jackson als Auftragsmörder, Thurman als Gangsterfrau und Bruce Willis als verzweifeltem Preiskämpfer gehören zum Ensemble außerdem Tim Roth, Amanda Plummer, Maria de Medeiros, Ving Rhames, Eric Stoltz, Rosanna Arquette und Christopher Walken.

Sehen Sie, warum Pulp Fiction steht an der Spitze unserer endgültigen Rangliste der Tarantino-Filme.

Pulp Fiction Vorführungen zum 30-jährigen Jubiläum:

Los Angeles, CA @ Vista Theater Hollywood – 10.04.10

Chicago, IL @ Music Box Theater – 10.06., 10.08., 10.10

Franklin, IN @ The Historic Artcraft Theater – 10.06., 10.09

Brookline, MA @ Coolidge Corner Theater – 10.06., 10.09

Austin, TX @ Alamo South Lamar – 02.10

Minneapolis, Minnesota @ The Trylon Cinema – 10.03., 10.05., 10.06

New York, NY @ Metrograph – 06.10

Portland, Oregon @ Hollywood Theater – 10/10

Atlanta, Georgia @ Plaza Theater – 10.06., 10.07., 10.10