Der offizielle Trailer zum kommenden Film von Robert Eggers Nosferatu Das Remake wurde enthüllt und bietet einen weiteren kurzen Einblick in Bill Skarsgårds Darstellung des Vampirs im Film, auch bekannt als Graf Orlok. Sehen Sie es sich unten an.

Zu Beginn des Clips erwacht Ellen Hutter von Lily-Rose Depp aus einem schrecklichen Albtraum und erzählt ihn Willem Dafoes Professor Albin Eberhart Von Franz, der verrät, dass sie „diese Zaubersprüche seit ihrer Kindheit hatte“.

„Es ist wie ein Traum. Es war unsere Hochzeit“, sagt Depp, als sie sich an den Tanz mit Ehemann Thomas Hutter (Nicholas Hoult) erinnert. „Als wir uns umdrehten … waren alle tot. Der Gestank ihrer Körper … war schrecklich. Vor mir stand … der Tod.“

Mit Angst im Blick fügt Depp hinzu: „Aber ich war noch nie so glücklich.“ Dafoe antwortet: „Diese Kreatur ist eine Macht, die mächtiger ist als das Böse. Sein Wunsch ist es, alles Leben auf der Erde zu verzehren. Nur du kannst uns erlösen.“

Die offizielle Logline beschreibt den Film als „eine Gothic-Geschichte über die Besessenheit zwischen einer heimgesuchten jungen Frau und dem furchteinflößenden Vampir, der in sie verliebt ist und unbeschreiblichen Horror hervorruft.“

Drehbuch und Regie: Eggers Nosferatu Abgerundet wird die Besetzung des Remakes durch Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson und Simon McBurney.

Nosferatu kommt am 25. Dezember in die Kinos. Der von Robin Carolan komponierte Begleitsoundtrack zum Film wird am 22. November von Sacred Bones veröffentlicht.