Horrorfilme und Coming-of-Age-Geschichten sind zwei Seiten derselben Medaille. Beide reißen die Welt auf, um widerspenstige neue Realitäten hereinzulassen; beide zwingen ihre Protagonisten über die Grenzen des vermeintlich Machbaren hinaus. Ich sah den Fernseher leuchtender zweite Spielfilm der Autorin und Regisseurin Jane Schoenbrun – Folge„Filmemacher des Jahres 2024“ bringt diese beiden Genres auf ein und dasselbe Gesicht, untergräbt ihre altbewährten Tropen und lotet gleichzeitig ihr schwelendes emotionales Potenzial aus. Es ist der ausdrucksstärkste Film über Unterdrückung, den Sie wahrscheinlich seit langem sehen werden, und eine tiefe, leidenschaftliche Auseinandersetzung mit der Art und Weise, wie ein Fernsehbildschirm ein Brutkasten für die entstehende queere Identität sein kann.

Wie Schoenbruns Debüt 2021 Wir gehen alle zur Weltausstellung – eine langsam voranschreitende Horrorgeschichte über einen isolierten Teenager, der ein Online-Alternative-Reality-Spiel spielt – es ist einfacher, worüber zu sprechen nicht geschehen in TV-Glühen als das, was es tut. Es ist eine queere Coming-of-Age-Geschichte, in der niemand erwachsen wird; niemand akzeptiert, wer er wirklich ist; Niemand schlüpft in seine eigene Haut. Es ist eine Horrorgeschichte, in der die Monster im Inneren des Fernsehers leben und es spielt keine Rolle – sie bedrohen niemals die Vorstadtidylle, in die sie geraten, egal wie sehr sich die Charaktere der Geschichte dies wünschen.

Die Handlung des Films ist nicht sein Motor; Schoenbruns lebendiger, sinnlicher Blick spricht stattdessen die Sprache unaussprechlicher Träume und haucht den Albträumen Leben ein, die hinter den Augenlidern von Kindern wimmeln, die keinen Weg finden, zu dem zu werden, was sie sind. Geschrieben, während Schoenbrun mit der Geschlechtsumwandlung begann, TV-Glühen wirft einen Blick in das psychische Hinterland der Prä-Trans-Existenz: den Ort, an dem ein unterdrücktes Verlangen einen bei lebendigem Leib auffrisst. Während eines Zoom-Anrufs aus ihrem Zuhause in Brooklyn gibt Schoenbrun zu, dass sie sich darauf vorbereitet haben, wie eine so eindrucksvolle und persönliche Geschichte einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden könnte.

„Der einzige Grund, warum ich darauf vertraute TV-Glühen Das würde einen Einfluss haben, weil ich darüber völlig erstaunt war Wir gehen alle zur Weltausstellung „Es hat genauso viele Menschen erreicht“, sagen sie. „Zu sehen, wie die Leute wirklich emotional auf die Innerlichkeit reagieren, die der Film zu thematisieren versucht, war für mich wirklich bewegend und schockierend, und sozusagen dieser Beweisfall von so etwas wie: ‚Okay, wenn ich wirklich gründlich recherchiere und es versuche.‘ „Wenn man die unausgesprochenen Dinge in filmischer Sprache sagt, werden die Leute dieses Signal wahrnehmen.“ Ich ging hinein TV-Glühen mit dem Verständnis, dass dies expliziter das Ziel war. Ich wusste, dass ich mich wahrscheinlich auf die Auswirkungen einstellen musste, sobald der Film fertig war und A24 ihn veröffentlichte. Aber ich habe bei meinem Prozess sehr darauf geachtet, dass sich das nicht einmischt.“

Angesiedelt größtenteils im Texturwunderland der späten 1990er Jahre, TV-Glühen beobachtet Owen, einen sozial verwirrten Highschool-Schüler, der von Richter Smith mit virtuoser Unbeholfenheit gespielt wird, wie er eine Freundschaft mit Maddy schließt, einer sardonischen Lesbe, die zwei Jahre älter ist als er, gespielt von Brigette Lundy-Paine. Sie verbinden ihre gemeinsame Faszination für eine übernatürliche Mystery-TV-Show mit dem Titel Der rosafarbene Blickdichter – A Buffy-trifft-X-Akten-on-Nickelodeon-Geschichte, in der zwei Mädchen im Teenageralter ihrem langweiligen Vorstadtleben entfliehen und auf der psychischen Ebene gegen Cartoon-Dämonen kämpfen.

Der rosafarbene Blickdichter umhüllt Owen und Maddy. Ihr Leben ergibt für sie keinen Sinn; Die Show tut es. Während sie zusammen vor dem Fernseher sitzen, knüpfen die beiden Teenager eine Intimität, die sie kaum verstehen: eine Freundschaft, die durch ihre gemeinsame Entfremdung und die seltsam fesselnden Symbole, die ihnen vom Bildschirm entgegenstrahlen, gefestigt wird.