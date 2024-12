Der Dokumentarfilm über Led Zeppelin ist seit Jahren in Arbeit Werde zum Led Zeppelin wird im Februar 2025 endlich in die Kinos kommen. Der offizielle Trailer ist jetzt ebenfalls erhältlich; Sehen Sie es sich unten an.

Der Film, der als erster autorisierter Dokumentarfilm über Led Zeppelin überhaupt dient, wird ab dem 7. Februar 2025 exklusiv im IMAX in über 200 Kinos gezeigt. Vor der breiteren Veröffentlichung veranstaltet IMAX im Jahr 18 nur eine Nacht lang Early-Access-Vorführungen Städte am 5. Februar 2025. Tickets für beide Termine sind ab sofort hier erhältlich.

Regisseur Bernard McMahon hat mitgeprägt Werde zum Led Zeppelin Ich habe mehrere Jahre lang stundenlang Archivmaterial durchforstet, um einen intimen und umfassenden Blick auf die Anfänge von Led Zeppelin zu werfen. Zusätzlich zu einem ausgegrabenen, nie zuvor gehörten Interview mit dem verstorbenen Schlagzeuger der Band, John Bonham, enthält die Dokumentation neue Interviews mit Jimmy Page, Robert Plant und John Paul Jones, ungesehenes Filmmaterial von den frühesten Auftritten der Band in Amerika und darüber hinaus, und vieles mehr.

Die offizielle Inhaltsangabe des Films lautet: „Werde zum Led Zeppelin erforscht die Ursprünge dieser ikonischen Gruppe und ihren kometenhaften Aufstieg trotz aller Widrigkeiten in nur einem Jahr. Angetrieben von beeindruckendem, psychedelischem, nie zuvor gesehenem Filmmaterial, Performances und Musik erkundet Bernard MacMahons erlebnisreiche filmische Odyssee die kreative, musikalische und persönliche Entstehungsgeschichte von Led Zeppelin. Der Film wird in Led Zeppelins eigenen Worten erzählt und ist der erste offiziell genehmigte Film über die Gruppe.

Der hybride Dokumentar- und Konzertfilm enthüllt außerdem eine große Menge seltener und bisher unveröffentlichter Aufnahmen von Led Zeppelins Auftritten. Das Ergebnis ist ein mitreißendes Musikerlebnis, das das Publikum in die Konzertsäle von Led Zeppelins frühesten Tourneen entführt, begleitet von intimen, exklusiven Kommentaren der berühmten Privatband.“

„Wir sind fünf Jahre lang über den Atlantik geflogen und haben Dachböden und Keller auf der Suche nach seltenem und nie gesehenem Filmmaterial, Fotos und Musikaufnahmen abgesucht“, sagte Autorin und Produzentin Allison McGourty in einer Pressemitteilung. „Dann haben wir jedes Medium mit maßgeschneiderten Techniken übertragen, sodass diese 55 Jahre alten Clips und Musik in IMAX so aussehen und klingen, als kämen sie gestern aus dem Labor.“

Weitere Neuigkeiten von Led Zeppelin: Jimmy Page hat sich gerade mit Gibson zusammengetan, um die 1969 EDS-1275 Doubleneck VOS E-Gitarre auf den Markt zu bringen, eine neue Nachbildung von Pages legendärer Gitarre. Schauen Sie es sich hier an.