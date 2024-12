Willkommen zurück bei Fan Chant, einer wöchentlichen Kolumne für K-Pop-Fans, Stans und Neulinge gleichermaßen. Diese Woche gibt Wonho sein Fan Chant-Debüt mit einem kurzen Interview. ICHWenn Ihnen das, was Sie lesen, gefällt, abonnieren Sie gerne meinen Begleit-Newsletter, um jede Woche Fan-Gesänge direkt in Ihren Posteingang zu bekommen!

Die Mitglieder von CRAVITY sind dafür bekannt, hart zu arbeiten und zusammenzuarbeiten. 2024 bot mehrere Kontrollpunkte, die ihre Bemühungen belohnten; Serim, Allen, Jungmo, Woobin, Wonjin, Minhee, Hyeongjun, Taeyoung und Seongmin wurden zu den Gewinnern des Wettbewerbsprogramms gekürt Road to Kingdom: Ace of Ace im November. Sie traten auch in einer Apple TV+-Sendung mit dem Titel auf K-Pop-Idole das den Vorhang über das tägliche Leben koreanischer Popkünstler öffnete.

Jetzt ist die neunköpfige Band zurück Jetzt oder nieein charakteristisch helles neues Single-Album zum krönenden Abschluss ihres großen Jahres 2024. „Ich mag es nicht, Tage ohne Sinn und Zweck vergehen zu lassen“, bemerkt SERIM und erklärt, dass die Band beim Springen auf ihre Fähigkeit gesetzt hat, das Potenzial eines jeden Tages zu maximieren -off-Punkt für den Titeltrack.

Sehen Sie sich unten das Musikvideo zu „Now or Never“ an und lesen Sie weiter, um Einblicke direkt von den Mitgliedern von CRAVITY zu erhalten.

Lassen Sie uns über „Jetzt oder nie“ sprechen. Ich weiß, Sie haben bestätigt, dass es darum geht, zu erkennen, wie wichtig es ist, im Augenblick zu leben und gleichzeitig die Welt um uns herum selbstbewusst anzunehmen. Welche Dinge erfüllen euch bei einem sehr vollen Terminkalender und so vielen Verantwortungen mit Zuversicht? (Außer LUVITY natürlich).

SEONGMIN: LUVITY wird immer unsere wichtigste Vertrauensquelle sein – das ist eine Selbstverständlichkeit. Darüber hinaus würde ich sagen, dass es an den Mitgliedern liegt. Wir verbringen so viel Zeit miteinander, tauschen Gespräche aus und hören uns gegenseitig zu. Diese gegenseitige Unterstützung hilft uns, stark zu bleiben, egal was passiert.

JUNGMO: Und außerdem ist es Familie. Menschen zu haben, die uns auf diesem Weg stets unterstützen und ermutigen, gibt mir beständiges Selbstvertrauen.

SERIM, ALLEN, ich weiß, dass ihr bei diesem Song sehr eng zusammengearbeitet habt. Gibt es für Sie besondere Tage, an die Sie denken, wenn Sie sich an die Zusammenstellung dieses Liedes erinnern?

SERIM: Ich denke, dass das Lied meine Werte und meine Einstellung widerspiegelt und nicht einen bestimmten Tag. Ich mag es nicht, Tage ohne Sinn und Zweck verstreichen zu lassen. Getreu dem Titel „Now or Never“ wollte ich Texte schreiben, die sich gegen Zeitverschwendung wehren und die Dringlichkeit annehmen, ganz in der Gegenwart zu leben.

ALLEN: Ich stimme SERIM zu. Als ich den Titel „Jetzt oder nie“ sah, fiel mir sofort der Satz carpe diem ein, „Nutze den Tag“. Ich war inspiriert, diese Idee in den Text zu integrieren, da sie den Geist des Liedes perfekt einfängt.