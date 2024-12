FolgeDer Jahresbericht 2024 geht weiter und wir ernennen die berühmte Nikki Glaser zu unserer Komikerin des Jahres. Lesen Sie weiter für das vollständige Profil, sehen Sie sich oben oder auf YouTube eine Auswahl des Interviews an und hören Sie sich das vollständige Gespräch in einer Sonderfolge an Folge UNCUT: Jahresbericht Podcast, exklusiv auf Amazon Music erhältlich.

Der Jahresbericht 2024 von Consequence wird von Amazon Music präsentiert. Erhalten Sie drei Monate lang kostenlos Amazon Music Unlimited und erhalten Sie Zugriff auf über 100 Millionen Songs in HD-Sound, den größten Katalog werbefreier Podcasts und jetzt auch Hörbücher von Audible, indem Sie sich hier anmelden.

Es könnte mehr als eine Nikki Glaser geben – es muss eine geben. Allein in diesem Jahr hat der All-Star-Komiker die herzzerreißende und wunderbar morbide (und Grammy) Auszeichnung erhalten Und Emmy-nominiertes Stand-up-Special Eines Tages wirst du sterbenEr hat allen die Show gestohlen Der Braten von Tom Bradymoderierte die Reality-Serie Liebhaber und Lügnerhat die NFL-Saison damit verbracht, den Thursday Night Football mit „Late Hits“ auf urkomische Weise zu brechen, und hat im Grunde nie aufgehört zu touren. Außerdem wird sie in wenigen Wochen die 81. Golden Globe Awards moderieren. Ich bin erschöpft, wenn ich nur alles aufzähle, und trotzdem hat Glaser alles überstanden und immer noch passen in etwa 20 Taylor Swift-Konzerte. Christus.

„Ich unterhielt mich gerade mit jemandem über Erfolg und fragte mich: ‚Wie bist du an diesen Ort gekommen?‘“, erzählt sie Folge über Zoom, in ihrem Podcast-Studio sitzend (ach ja, während sie an all diesen anderen Projekten arbeitete, führte sie auch einen wöchentlichen Podcast durch). „Ich denke: ‚Weil ich einfach Dingen zugestimmt habe, von denen ich nicht glaubte, dass ich sie tun könnte – und dann konnte ich nicht mehr darauf verzichten.‘ Ehrlich gesagt denke ich, dass meine gesamte Karriere nur darin besteht, Ja zu Dingen zu sagen, die mir Angst machen, und zu denken, dass es vielleicht eine Chance gibt, dass ich es schaffen könnte.“

Holen Sie sich hier Nikki Glaser-Tickets

Wenn die letzten 12 Monate ein Anzeichen dafür waren, besteht eine mehr als gute Chance, dass sie es tatsächlich „schaffe“. Von der Erstellung des Titelsongs für ihr Special mit dem gleichnamigen Titel „Someday You’ll Die“, nachdem sie herausfand, dass sie nicht über das Budget verfügte, um einen Song von Metric oder Maggie Rogers zu lizenzieren (denn das Erstellen eines Originalsongs von Grund auf ist schwierig). die einfachste Lösung, nicht wahr?), bis hin zum Zusammenpacken der ganzen Kracher einer Karriere in einem atemberaubenden, achtminütigen Roast-Set, Glaser schafft es nicht nur, sie schafft es alle Erledigt.

Es ist eine hektische Energie, die sich sowohl in ihrer Karriere als auch in ihrer Arbeit auf der Bühne manifestiert. Ihr charakteristischer Sinn für Humor zeichnet sich durch rasantes Wortspiel, schnelle komödiantische Wendungen und Beats aus, die kaum lang genug sind, um in Ihr Lachen hineinzupassen. Aber so sehr das auch als Ergebnis ihres rastlosen kreativen Genies erscheinen mag, ist es, ehrlich gesagt, auch das Ergebnis täglicher Anfälle mit dem Hochstapler-Syndrom.

„Ich mag keine Stille in der Komödie. Ich mag keine langen Pausen. Ich trinke keinen Schluck Wasser. Ich schaue nicht auf meine Notizen“, erklärt sie. „Das liegt nicht daran, dass ich so vorbereitet bin und so viel zu sagen habe; Es liegt daran, dass ich Angst davor habe, dass du herausfindest, dass ich nicht gut bin. Ich muss Sie also ständig überzeugen.“

Immer wenn Glaser einem verrückten neuen Job zustimmt – etwa der Moderation der verdammten Golden Globes – folgen unweigerlich monatelange Panik und Selbstzweifel.

„Ich führe es wirklich darauf zurück, dass ich Monate im Voraus diesen Selbstvertrauensschub erlebt habe. Also sagst du: „Oh ja, das kann ich.“ Und dann bereut man es die ganze Zeit zutiefst, bis man es tut“, sagt sie. „Es passiert fast jedes Mal, dass ich große Panik verspüre, dass ich der Schlimmste überhaupt sein werde – und da bin ich mir sicher. Ich kann mir nicht sagen: „Nikki, das passiert jedes Mal.“ „Nein, dieses Mal ist es anders.“ Das ist wirklich schlimm.‘“

Wie zu erwarten ist, wächst dieser Druck nur, wenn immer größere Chancen an ihre Tür klopfen. Es ist ein Schneeballeffekt, der ebenso aufregend wie beängstigend und verwirrend sein kann (und er war sogar so etwas wie ein Thema für die neuesten Stars dieses Jahres). Glücklicherweise hat Glaser Wege gefunden, ihre Nerven in produktive, urkomische Arbeit zu lenken.

Erstens (und vielleicht am offensichtlichsten) spricht sie auf der Bühne darüber. Wenn Ihnen der Titel ihres jüngsten HBO-Specials keinen Hinweis gegeben hat: Glaser bringt ihre dunkelsten Gedanken mit messerscharfem Witz auf den Punkt. Mit Witzen über Unsicherheiten und Selbstmordgedanken verbirgt sie ihre Probleme nicht hinter dem Rauch und den Spiegeln ihrer Bühnenshow. Wirklich, ihre Probleme Sind die Bühnenshow. „Ich kämpfe immer noch (mit Depressionen) und habe immer noch ein geringes Selbstwertgefühl und all die Dinge, die einen großartigen Komiker ausmachen“, scherzt sie.

„Der Weg, der beste Komiker zu sein, der ich sein möchte, besteht darin, der authentischste und ungefiltertste zu sein“, fährt Glaser fort. „Ich würde sagen, dass ich mir selbst und den Dingen, die ich denke, auf der Bühne noch treuer bin, weil niemand da ist, der mir sagt: ‚Nikki, hör auf!‘ Das ist so dunkel! Nikki, sag das nicht über dich!‘ Du musst einfach da sitzen und es nehmen. Und so denke ich, dass ich wirklich freier bin, die Dinge zu sagen, die mich über die Welt und über mich selbst enttäuschen … Ich versuche einfach ständig, das zu tun, was ich mir von allen meinen Lieblingskünstlern gewünscht hätte, weil ich chronisch Schmerzen habe mich mit Menschen vergleichen. Und die Vorstellung, dass sich irgendjemand mit mir vergleichen und sich schlecht fühlen könnte, kann ich nicht eine Sekunde lang haben.“