Noch nie gab es mehr Musik zu hören, und die Fans hatten noch nie eine größere Auswahl, wie sie zuhören möchten. Während YouTube Music und Spotify den größten Teil der Streaming-Bandbreite beanspruchen, drängen zahlungskräftige Konkurrenten wie Amazon Prime und Apple Music auf Ihr Trommelfell, und Disruptoren von Tidal bis Qobuz hoffen, sich durch Optimierungen oder Verbesserungen des Hörerlebnisses abzuheben.

Was ist also das Beste? Nun, das hängt stark von Ihren Bedürfnissen ab. Sind Sie auf die Auszahlungsraten von Künstlern bedacht oder machen Sie sich mehr Sorgen um Ihren eigenen Geldbeutel? Sehnen Sie sich nach einem erstklassigen Audioerlebnis? Interessieren Sie sich für Podcasts? Gibt es jemals einen Grund, Pandora auszusteigen?

Folge ist hier, um zu helfen. Unser Streaming-Guide bewertet acht der besten und beliebtesten Streaming-Plattformen anhand einer Vielzahl von Kriterien, von leicht quantifizierbaren Kriterien (wie viel kostet es?) bis hin zu poetischeren Fragen (wie gut klingt der Drum-Break bei Phil Collins‘ Song). „In der Luft heute Abend?“). Lesen Sie weiter, um die Plattform zu finden, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.

Amazon Music

Preis

Amazon bietet drei verschiedene Stufen seiner Musikplattform an: Free, Unlimited und Prime. Die kostenlose Version erfordert lediglich ein Amazon-Konto und bietet eine umfangreiche Bibliothek mit Songs und Podcasts – aber nicht alle. Ähnlich wie bei Pandora gibt es ein Überspringlimit. Das heißt, wenn Sie ein Radio oder eine Playlist hören, können Sie nur eine begrenzte Anzahl von Titeln hintereinander überspringen. Amazon Music: Free hat auch Werbung.

Mittlerweile hat jeder, der ein Amazon-Prime-Abonnement hat, automatisch Anspruch auf die Prime-Stufe von Amazon Music, die keine Überspringbeschränkungen hat und den Hörern die zufällige Wiedergabe von Alben, Playlists und Künstlerkatalogen ermöglicht (mit Ausnahme spezieller All-Access-Playlists, die). bieten On-Demand-Streaming für die Prime-Stufe an).

Um jedoch das ultimative Erlebnis von Amazon Music zu nutzen, ist die Unlimited-Stufe das Beste vom Besten. Der Preis beträgt 9,99 $/Monat für Amazon Prime-Abonnenten (und 10,99 $/Monat für Nicht-Abonnenten) und bietet Benutzern Zugriff auf die vollständige Musik- und Podcast-Bibliothek von Amazon online oder offline, mit unbegrenzten Sprüngen und einem werbefreien Hörerlebnis. Darüber hinaus wurde kürzlich die Unlimited-Stufe in Audible integriert, wodurch Benutzer Zugriff auf über 1 Million Hörbücher erhalten.

Derzeit bietet Amazon auch eine dreimonatige kostenlose Testversion von Amazon Music Unlimited an.

Podcasts?

Ja! Amazon Music verfügt über eine umfangreiche Podcast-Bibliothek. Fügen Sie die Audible-Integration hinzu, und die Plattform verfügt über ein riesiges Angebot an gesprochenen Inhalten.

Audioqualität

Die Audioqualität ist solide und hat sich in den letzten Jahren verbessert. Obwohl es nicht ganz auf dem gleichen Niveau wie Plattformen wie Qobuz oder Tidal ist, bietet es dennoch ein hervorragendes Hörerlebnis, einschließlich Zugriff auf Aufnahmen in CD-Qualität. Darüber hinaus bietet Amazon Music eine wachsende Auswahl an räumlichen Audioinhalten, die in Dolby Atmos und 360 Reality Audio gemastert sind.

Darüber hinaus ist es erwähnenswert, dass Lautsprecher wichtig sind – viele Amazon Music-Streamer verwenden zum Streamen Alexa oder Fire TV, was praktische Optionen sind, aber wenn Sie wirklich tief hören möchten, sollten Sie sich vielleicht für Kopfhörer entscheiden.

Wie gut klingt der Trommelschlag bei „In the Air Tonight“ bei diesem Gottesdienst?

Mit hochwertigen Lautsprechern erfüllt es absolut seine Aufgabe.

Künstlerauszahlungen

Amazon Music bietet Künstlern etwa 0,004 US-Dollar pro Stream. Ein Künstler würde 250.000 Streams benötigen, um 1.000 US-Dollar an Tantiemen zu verdienen.

Größte Stärke

Amazon Prime ist bereits eine sehr beliebte Plattform zum Einkaufen und Streamen von Fernsehen und Filmen. Daher ist es definitiv eine Stärke, dass sie mit dem Paket grundsätzlich unbegrenztes Musik-Streaming anbieten. Außerdem lässt es sich problemlos in Amazon-Produkte integrieren.

Darüber hinaus sind Podcasts und Hörbücher für diejenigen, die gesprochene Inhalte bevorzugen, auch bei Amazon Music sehr gut vertreten – angesichts der Audible-Integration sind sie möglicherweise die beste Wahl für jeden Streamer.

Größter Fehler

Das kostenlose Kontingent ist nicht viel, wenn man das Überspringlimit, die reduzierte Bibliothek und die Werbung bedenkt. Die unbegrenzte Stufe hingegen verfügt über eine umfangreiche Bibliothek, die Navigation kann aufgrund des Designs der Benutzeroberfläche jedoch etwas unintuitiv sein.

Abonnieren Sie, wenn Sie…

Sie haben bereits Amazon Prime oder möchten eine höhere Audioqualität zu einem günstigeren Preis. Die Bibliothek von Amazon ist riesig und die Verbindung zum tatsächlichen Kauf physischer Schallplatten oder Merchandise-Artikel von Künstlern über Amazon ist ein schönes Plus.

Darüber hinaus scheint es einen größeren Fokus darauf zu geben, Amazon Music als Radio à la Pandora zu nutzen, anstatt eine eigene Songbibliothek aufzubauen. Wenn Sie also die Art von Musik-Streamer sind, ist das eine gute Wahl.