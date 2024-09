Kistenwühlen ist unsere wiederkehrende Feature-Serie, die tief in die Musikgeschichte eintaucht und einige Alben hervorbringt, die alle Musikfans kennen sollten. In dieser Ausgabe wählt der Schauspieler und Musiker Creed Bratton seine Albenliste für eine einsame Insel aus.

Wer sich längere Zeit mit Creed Bratton unterhält, weiß, dass dieser Mann ein episches Leben geführt hat: Folge Ich habe 40 Minuten mit ihm gesprochen und dabei nur an der Oberfläche gekratzt. Denn neben dem Ruhm, den er als einer der Das BüroDer frühere Gitarrist und Sänger von Grass Roots, einer der bekanntesten Besetzungsmitglieder, hat nie aufgehört, Musik zu machen, und bereitet sich nun auf die Veröffentlichung seines 10. Studioalbums vor. Tao Popdiesen Monat. (Er arbeitet bereits am nächsten.)

„Ich habe meinen Lebensunterhalt während des Studiums verdient, indem ich ab dem Alter von 17 Jahren professionell Musik gemacht habe“, erzählt Bratton Folge. „Und dann war ich nach dem College zwei Jahre in Europa und habe mit Musik überlebt. Und dann war ich bei The Grass Roots. Wir hatten ein paar goldene Schallplatten, und das war großartig. Und dann hatte ich lange Probleme, aber ich habe weiter Songs geschrieben. Ich habe nie wirklich über meine Karriere nachgedacht und mich gefragt, wo mein Ziel liegt. Vielleicht hätte ich das tun sollen. Es war einfach so, dass die Songs zu mir kamen und ich den Prozess genossen habe.“

Auf die Frage, ob die Leute mehr davon überrascht sind, dass er Musiker oder Schauspieler ist, sagt er: „Ich glaube, wenn sie mich treffen, sind sie entweder erleichtert oder enttäuscht, dass ich nicht die Figur bin, die ich gespielt habe.“ Aber bei seinen Konzerten sagt er, dass er zwar weiß, dass die Leute zunächst zu ihm kommen, weil Das Büro„Jetzt sagen sie mir, dass sie die Lieder gehört haben und davon berührt sind. Sie genießen meine Musik. Und das bedeutet mir so viel. Deshalb mache ich das hier.“

Bratton interessiert sich weiterhin für die Schauspielerei, die er im College studierte. Seine erste Rolle spielte er 1965, aber er sagt: „Ich habe diesen großen Sprung noch nicht geschafft, selbst mit Das Büro. Die Leute halten mich für diesen verrückten komischen Typen, aber ich kann offensichtlich noch viel mehr. Ich bin ein ziemlich guter Bösewicht – ich habe einen Blumhouse-Fernsehfilm gemacht (2019 Into the Dark: Kulturschock), und ich war ziemlich einschüchternd, wenn ich das so sagen darf. Und die Kritiken waren: „Er ist gruselig?“ Er lacht. „Leute, wenn ihr genug Drogen nehmt und Walen zuhört, werdet ihr auch gruselig.“

Er meint es ernst mit den Walen. Unten finden Sie Brattons Liste mit Alben für einsame Inseln, die eine breite Palette an Genres und Interessen repräsentieren – und ein Leben voller Geschichten.

Verschieden – Musique Du Burundi

Das war in den 70ern. Ich hatte es auf Vinyl und aus irgendeinem Grund machte es mich sehr glücklich. Ich hatte gerade The Grass Roots verlassen und war nicht glücklich. Ich war verheiratet und hatte ein kleines Mädchen, und das war glücklich. Aber ich hatte gerade die Gruppe verlassen und wusste nicht, was ich tun sollte. Und diese Musik hat mich einfach an einen so großartigen Ort gebracht. Also hörte ich sie mir an.

Meilen Davis — Irgendwie blau

Ein Album, das man sich unbedingt anhören muss. Da kommt man nicht drum herum. Und nichts, was ich seit Jahrzehnten gehört habe, kommt an Miles und Coltrane und Gil Evans heran, die die Magie ihrer Zeit vollbracht haben. Mir fehlen die Worte. Ich glaube, es ist wie ein Kunstwerk zu sehen. Man kann so viel reden, wie man will. Es gibt einem ein bestimmtes Gefühl. Musik gibt mir ein bestimmtes Gefühl. Ich kann nur sagen, dass es richtig für meine Sensibilität.

