Keith Powers und Jan Luis Castellanos sprechen mit Kyle Meredith über Hässlicheder neue Netflix-Film mit Joey King in der Hauptrolle, der Scott Westerfelds Bestseller-Buchreihe adaptiert. Hören Sie sich das Interview oben an oder wo immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Als sie eine Diskussion über den Film beginnen, der eine futuristische Welt erkundet, in der Schönheitsoperationen jeden Menschen konventionell attraktiv machen, lachen beide Schauspieler über die Vorstellung, dass irgendjemand in dem Film als „hässlich“ gelten könnte. Dann werden sie ernst und berühren die vielen wichtigen Themen, die in der Geschichte verwurzelt sind, von Fragen zum freien Willen bis hin zu den Fallstricken technologischer Abhängigkeit.

Powers, zu dessen früheren Arbeiten Direkt aus Compton Und Der perfekte Funddiskutiert weiter über die Situation der roten und blauen Pille, die die Erzählung präsentiert, die Natur der Adaption eines Romans für die große Leinwand und was es für ihn bedeutet, für eine Trilogie zu unterschreiben. Castellanos, der für Werke wie Tote Mädchen lügen nichtund unterhält sich dann über die Zusammenarbeit mit Regisseur McG, seine kommenden Projekte und die Erwartungen der Fans.

Hören Sie Keith Powers und Jan Luis Castellanos sprechen über Hässliche und mehr oben. Bleiben Sie über alle aktuellen Episoden auf dem Laufenden, indem Sie Kyle Meredith mit … auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; sehen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.