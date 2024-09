Anhören über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Weitere Plattformen

Diese Woche auf Zur Verteidigung des SkaDunia Best kehrt an die Seite ihres Bruders Ahmed Best zurück, der Jar Jar Binks in der Star Wars Prequel-Filme (!!). Hören Sie sich ihr Gespräch an und erfahren Sie mehr über die Ska Wars oben oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts bekommen.

Dunia war bereits 2022 beim Podcast dabei, um über ihre 90er-Jahre-Skaband Agent 99, ihre Zeit bei The Slackers und ihre aktuellen Projekte wie Rude Girl Revue und Aram zu sprechen. Dieses Mal hat sie Verstärkung in Form ihres Bruders Ahmed mitgebracht, der nicht nur Jar Jar Binks spielt, sondern selbst auch so etwas wie ein Ska-Musiker ist.

Ahmed sprang häufig als Schlagzeuger für Agent 99 ein, spielte in der Gruppe The Jazzhole und unterstützte sogar Künstler wie Jeff Buckley und The Fugees. Solche Auftritte führten ihn zu Stampfenwas ihm schließlich ein Vorsprechen für die Star Wars Universum. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte (aus einer Zeit vor langer Zeit, aus einer weit, weit entfernten Galaxie).

Gemeinsam unterhalten sich Dunia und Ahmed Best über ihre Kindheit, erzählen Geschichten aus den 90ern und vieles mehr. Hören Sie sich das Gespräch der beiden oben an und vergessen Sie nicht, die Serie zu liken, zu bewerten und zu verfolgen, wo auch immer Sie Ihren Podcast erhalten. Vergessen Sie nicht, sich hier alle Serien des Consequence Podcast Network anzuschauen.

Darüber hinaus können Sie unterstützen die In der Verteidigung Gastgeber Aaron Carnes, indem Sie ein Exemplar seines Buches kaufen, Zur Verteidigung des Ska. Die 2., erweiterte Ausgabe erscheint im Oktober 2024. Co-Moderator Adam Davis hat auch eine Band namens Omnigone, deren neuestes Album Gegen den Restwurde Anfang dieses Jahres veröffentlicht.