„Two for the Road“ ist eine Serie, in der zwei Künstler, die bald gemeinsam auf Tour gehen, über das Leben auf Tour und auf der Bühne plaudern. Während sie sich auf ihre gemeinsame „Zen Diagram Tour“ vorbereiten, treffen sich Matt Berninger von The National und Adam Granduciel von The War on Drugs für unsere neueste Folge.

Egal, ob Sie schon lange Fan der beiden prägenden Bands des Indie-Rock der 2000er sind oder sie erst durch die Zusammenarbeit mit Taylor Swift entdeckt haben, Sie haben wahrscheinlich den Verstand verloren, als The National und The War on Drugs eine gemeinsame Tournee als Headliner ankündigten. Die 20-tägige Tournee mit dem Titel „Zen Diagram Tour“ ist zweifellos eines der unumgänglichen Konzerte der Übergangszeit Sommer-Herbst.

Vor dem Starttermin der Tour am 12. September trafen sich die Frontmänner Matt Berninger und Adam Granduciel zu einem Videochat, um ihre Pläne, Erwartungen und Vorbereitungen für die Tour zu besprechen.

„Ich bin aufgeregt! Ich glaube, das werden kurze Shows für beide Bands. In letzter Zeit haben wir oft zweieinhalbstündige Shows gespielt“, sagt Berninger. „Und das ist großartig, aber ich freue mich darauf, Energie sparen und eine viel straffere, kürzere Performance hinlegen zu können.“

„Wenn man nachts zweieinhalb Stunden spielt, ist man den ganzen Tag damit beschäftigt, Energie zu sparen, um an den Punkt zu kommen, an dem man zweieinhalb Stunden lang seine Lieder vor all diesen Leuten singen und das Ganze irgendwie wertschätzen und präsent sein kann“, fügt Granduciel hinzu. „Und ich habe das Gefühl, dass diese Tour, mit drei großartigen Bands und kürzeren Sets als sonst, einfach ein höheres Maß an Präsenz mit unserem Set erreichen wird, weißt du? Weil man tagsüber etwas weniger Druck hat, all diese Energie zu sparen. Und es geht einfach darum, rauszugehen und großartige Musik für Leute zu spielen, die großartige Rock’n’Roll-Musik sehen wollen.“

Warten, drei Bands? Ja, Lucius wird uns unterstützen und ihr könnt einige Kooperationen erwarten. „Ich werde sagen, dass Lucius jeden Abend mit uns ‚I Don’t Live Here Anymore‘ singen wird, was krass ist, weil sie den Song auf der Aufnahme noch besser gemacht haben“, verrät Granduciel. „Es wird also einfach großartig, es jeden Abend mit ihnen zu haben. Und ich werde jeden Abend mit ihnen zu dem Song jammen, den ich gerade auf ihrem Album gespielt habe, ‚Old Tape‘. Ich werde darauf spielen, wann immer sie es spielen, also wird das super lustig – familiäre, gemeinschaftliche Dinge.“

Was die Setlist-Pläne von The National angeht, gibt Berninger zu, dass er in seliger Unwissenheit steckt: „Ich stelle nie Setlists zusammen, die anderen Jungs machen das jeden Abend … Ich schaue mir die Setlist nie an; ich versuche, während der Shows nicht einmal auf die Setlist zu schauen. Ich will nicht wissen, was als Nächstes kommt, denn ich möchte, dass jeder Abend ein bisschen wie ein neuer Film ist. Also hoffe ich, dass sie viel ändern werden. Ich liebe es, wenn sie alte Songs einbauen, mit denen ich nicht rechne.“

Sehen Sie sich oben das gesamte Gespräch an, um zu erfahren, was die beiden sonst noch über die „Zen Diagram Tour“ von The National und The War on Drugs zu sagen haben. Sie können sich unten auch den kompletten Tourplan ansehen und unsere Berichterstattung über die Show verfolgen.

Weitere Live-Auftritte von War on Drugs finden Sie auf ihrem neuen Live-Album. Wieder Live-Drogen. Die Sammlung erscheint am 13. September (der zweiten Nacht der Tour) und umfasst 11 Songs, die zwischen Februar 2022 und Dezember 2023 bei Shows in den USA, Großbritannien, Europa und Australien aufgenommen wurden.

Termine der „Zen Diagram Tour“ von The National und The War on Drugs:

09/12 — Gilford, NH @ Pavillon der Bank of New Hampshire

13.09. – New York, NY @ Forest Hills Stadium

14.09. – Mansfield, MA @ Xfinity Center

16.09. – Columbia, MD @ Merriweather Post Pavilion

17.09. – Philadelphia, PA @ TD Pavilion im Mann Center for Performing Arts

19.09. – Laval, QC @ Place Bell

20.09. – Toronto, ON @ Budweiser Stage

21.09. – Cuyahoga Falls, OH @ Blossom Music Center

24.09. – Chicago, Illinois @ United Center

25.09. – Sterling Heights, MI @ Michigan Lottery Amphitheatre in Freedom Hill

26.09. – Madison, Wisconsin @ Breese Stevens Field

28.09. – Englewood, CO @ Fiddler’s Green Amphitheatre

29.09. – Salt Lake City, Utah @ Granary Live

01.10. – Seattle, WA @ Climate Pledge Arena

02.10. – Vancouver, BC @ Pepsi Live in der Rogers Arena

10/03 — Portland, OR @ Moda Center

10/05 — Napa, Kalifornien @ The Maritage Resort & Spa

10/06 — Berkeley, Kalifornien @ The Greek Theatre

07.10. – Los Angeles, Kalifornien @ Hollywood Bowl

10/10 – Mexiko-Stadt, MX @ Palacio De Los Deportes

