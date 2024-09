Die kommende Prequel-Serie Dexter: Erbsünde hat seinen Veröffentlichungstermin auf Paramount+ mit Showtime festgelegt und einen neuen Teaser-Trailer veröffentlicht.

Die Dramaserie umfasst 10 Folgen und wird am 13. Dezember für Showtime-Abonnenten als Streaming- und On-Demand-Premiere auf Paramount+ ausgestrahlt, bevor sie am Sonntag, dem 15. Dezember, in den USA ihr On-Air-Debüt feiert.

Erzählt vom Original Dexter Mit Star Michael C. Hall bietet der kurze Teaser Einblicke in Patrick Gibson als jungen Dexter Morgan und Christian Slater als dessen Adoptivvater, den Mordkommissar Harry Morgan, sowie in die Rolle der CSI-Chefin Tanya Martin vom Miami Metro Police Department als Gaststar Sarah Michelle Gellar.

„Ich bin ein Killer, aber ich wurde nicht so geboren“, sagt Hall. „Ich wurde dazu gemacht.“ Sehen Sie sich den Clip unten an.

Spielt im Miami des Jahres 1991. Dexter: Erbsünde dreht sich um Dexters Wandlung vom Schüler zum rachsüchtigen Serienkiller. „Als er seine blutrünstigen Triebe nicht länger ignorieren kann, muss Dexter lernen, seine innere Dunkelheit zu kanalisieren“, heißt es in der offiziellen Logline. „Unter der Anleitung seines Vaters Harry nimmt er einen Kodex an, der ihm dabei helfen soll, Menschen zu finden und zu töten, die es verdienen, aus der Gesellschaft ausgelöscht zu werden, ohne auf dem Radar der Strafverfolgungsbehörden zu landen. Dies ist eine besondere Herausforderung für den jungen Dexter, als er ein forensisches Praktikum beim Miami Metro Police Department beginnt.“

Original Dexter Showrunner/ausführender Produzent Clyde Phillips ist in derselben Rolle zurück für Erbsündemit Michael Lehmann (Heidekraut) als Regisseur und ausführender Produzent. Weitere Mitglieder der Besetzung sind Molly Brown als Dexters Schwester Debra Morgan, James Martinez als Angel Batista, Christina Milian als Maria LaGuerta, Alex Shimizu als Vince Masuka, Patrick Dempsey als Aaron Spencer und Reno Wilson als Bobby Watt. Hall wird während der gesamten Show den inneren Monolog des jungen Dexter sprechen.

Hall soll auch in einer neuen Serie mit dem Titel Dexter: Die WiedergeburtPremiere geplant für Sommer 2025.