Wenn Sie bemerkt haben, dass Steve-O in den letzten Monaten verschiedene Streiche gespielt hat, dann liegt das daran, dass die Esel Alum hat eine wilde Sammlung von Stunts gefilmt, die auf seiner bevorstehenden Live-Tour, der Super Dummy Tour, zu sehen sein werden. Aber wie er erzählt Folge in einem kürzlichen Interview sagte er, eine seiner härtesten Erfahrungen sei durch einen Stunt entstanden, der nicht passieren – sein Plan, sich für kurze Zeit Brustimplantate einsetzen zu lassen.

Es fast passierte, um das klarzustellen. „Ich wurde innerhalb von 10 Stunden operiert“, sagt er. „Die Operation sollte um 8 Uhr morgens stattfinden. Und am Abend zuvor um 22:00 Uhr bekam ich einen Anruf, dass der Anästhesist davon abgerückt war, weil er herausgefunden hatte, dass ich es als Stunt gemacht hatte. Und das löste eine Kettenreaktion aus, bei der der Arzt nicht mehr damit in Verbindung gebracht werden wollte und sie Schwierigkeiten hatten, ein anderes Operationszentrum zu finden, um die Operation durchzuführen.“

Damals, sagt er, habe man das bloß als Rückschlag gesehen, und die Idee war noch nicht tot. „Sie sprachen davon, in ein anderes Land zu gehen und mich um sechs Uhr morgens einzuschmuggeln und mich zu drängen, zu sagen, es sei in Mexiko passiert.“

Doch dann, so glaubt er, griff das Schicksal ein. „An dem Tag, an dem die Operation stattfinden sollte, war ich an der Kasse im Supermarkt. Und die Person, die meine Einkäufe abkassierte, war offensichtlich Transgender, und das kam mir wie ein Zeichen des Universums vor. Also fragte ich die Transgender-Person, ob ich etwas mit ihr besprechen könnte, und ich hatte ein Gespräch mit dieser Person, das mich tief beeindruckte.“

Zuvor hatte Steve-O nicht das Gefühl gehabt, dass er die Idee irgendjemandem vorlegen müsse, denn „ich wusste, was meine Motivation war, ich wusste, was meine Absicht war, und es war nicht, irgendjemanden zu verletzen. Ich wollte nur Lacher ernten. Ich hatte eine Reihe von Workshop-Shows gemacht, um Material zu testen, und nach den Shows kamen eine Reihe von Transsexuellen zu mir, um ihre Unterstützung für (den Stunt) auszudrücken. Und ich denke, einige Leute wären damit einverstanden gewesen, andere nicht. Es wäre ein gemischtes Bild gewesen.“

Er bestätigt jedoch, dass er vor dem geplanten Operationstermin „keine speziellen Treffen oder Gespräche mit Transsexuellen hatte, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich das tun müsste. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass das Universum mir diese Begegnung beschert hat, und letztendlich habe ich entschieden, dass das Universum eingegriffen hat.“

Hier ist einer der Dinge, die Steve-O nach der Brustimplantation vorhatte und die seiner Meinung nach „wirklich lustig“ werden würden: „Dabei ließ ich mir den ganzen Körper wachsen und mit Airbrush alle meine Tattoos entfernen. Außerdem nahm ich buchstäblich 20 Pfund ab, um wirklich schlank und zierlich zu werden. Ich würde also haarlos und tätowiert sein, ein rosa Bikinioberteil und Daisy-Duke-Shorts tragen und einen Motorradhelm, der mein ganzes Gesicht und meinen Kopf bedeckt.“

In diesem Ensemble, sagt er, „fuhr ich auf einer pinkfarbenen Vespa bei der Sturgis Motorcycle Rally herum, völlig verkleidet, sodass niemand erkennen konnte, wer ich war. Und mein Plan war, mit versteckten Kameras zu filmen, wie ich auf große Gruppen von Motorradfahrern zufuhr, die mich vermutlich anstarrten. Und ich würde hingehen, meinen Helm abnehmen und sagen: ‚Ja, Kumpel‘, und diese verrückte Reaktion bekommen, die, wie vorherzusehen war, kontrovers ausfallen würde.“

Die Person, mit der Steve-O sprach, sagte: „Mein Gefühl, dass es das ultimative Statement der körperlichen Autonomie war, dass ich sagte, mein Körper sei meine Wahl … Dieser Teil war okay. Aber der Teil, in dem ich absichtlich darauf aus war, die Leute dazu zu bringen, zu denken, ich sei eine Frau, und sie dann zum Narren hielt und dann sozusagen die Idee des Hasses gegenüber (Transsexuellen) zelebrierte – das war eine Sache.“

Darüber hinaus beschrieb die Person, mit der Steve-O sprach, „wie sie die Toilette an ihrem Arbeitsplatz nicht benutzen durften, dass es in etwa 28 Bundesstaaten des Landes gab, die sie verhaften würden, wenn sie einen Ausweis mit der Aufschrift ‚Frau‘ hätten. Dass es Politiker gab, die sich gezielt darum bemühten, sie in Internierungslagern einzusperren. Das Ausmaß der Unterdrückung, das beschrieben wurde, war wirklich herzzerreißend.“

Steve-O sagt: „So gesehen habe ich auf eine Weise darüber nachgedacht, wie ich es noch nie zuvor getan hatte. Ich dachte mir, wow, vielleicht ist das nicht alles nur Spaß und Spiel. Vor allem die Streiche. Ich hätte es als besseres Filmmaterial betrachtet, wenn ich bei der Motorrad-Rallye zusammengeschlagen worden wäre. Und diese Einstellung war einfach sehr falsch, denn letztendlich wäre es eine Übung darin gewesen, Gewalt gegen Transsexuelle zu feiern. Zumindest wurde es von manchen so interpretiert, und als es mir so präsentiert wurde, dachte ich, wow, vielleicht habe ich damit nicht ganz ins Schwarze getroffen.“

Zusätzlich zu dem Motorrad-Rallye-Stunt hatte Steve-O laut eigener Aussage Pläne „für Streiche mit versteckter Kamera in Stripclubs. Und ich nahm mein Pole-Dance-Training bemerkenswert ernst. Ich machte einige wirklich kopfüber ausgeführte Pole-Dance-Akrobatik.“

Auf der Tour werden Aufnahmen seines Poledance-Trainings gezeigt, zusammen mit Aufnahmen aus seiner Arztpraxis – „da sind einige ziemlich schockierende Sachen dabei“, sagt er. Und er wird dem Publikum erklären, warum er es letztendlich nicht durchgezogen hat: „Ich vermeide das Thema nicht wirklich – ich erkläre, dass ich das Gefühl hatte, das Universum habe zu meinen Gunsten eingegriffen.“

Obwohl er mit der Entscheidung, den Stunt nicht zu machen, im Reinen zu sein scheint, gibt Steve-O zu, dass „es schwierig für mich war. Rückblickend bin ich extrem dankbar, dass es nicht passiert ist. Ich bin wirklich froh, dass ich es nicht durchgezogen habe. Aber das hat es nicht leichter gemacht, weil ich so lautstark meine Pläne geäußert habe, und ich war nie die Art von Künstler, die sagt, dass sie etwas tun wird, und es dann nicht tut. Das war mein Problem, mein Wort nicht zu halten.“

Dennoch, so fährt er fort, habe er das Gefühl, dass es „eine gute Sache ist, dass der Stunt nicht zustande kam. Die Show hat trotzdem eine Menge wirklich guter Comedy aus dieser ganzen Episode. Und das Ausmaß, in dem ich bereit war, das durchzuziehen, ist an sich schon urkomisch.“

Steve-O fährt fort: „Ich denke, es ist eine sehr wertvolle Eigenschaft, zugeben zu können, wenn man etwas falsch gemacht hat.“

Steve-O fährt fort: „Ich denke, es ist eine sehr wertvolle Eigenschaft, zugeben zu können, wenn man etwas falsch gemacht hat."