Max hat den offiziellen Trailer für seine neue Adaption von Stephen Kings Buch aus dem Jahr 1975 veröffentlicht. Salem’s Lot.

Die Geschichte handelt von Ben Mears (Lewis Pullman), einem Schriftsteller, der in seine Heimatstadt Salem’s Lot in Maine zurückkehrt, um seinen Roman fertigzustellen, nur um festzustellen, dass die Stadt von Vampiren verflucht wurde. Der Trailer zeigt verschiedene Bewohner von Salem’s Lot, die versuchen, Angriffe von Vampiren abzuwehren, den mysteriösen Fluch zu brechen und lebend herauszukommen. Der Soundtrack enthält außerdem eine unheimliche Interpretation von Gordon Lightfoots „Sundown“, die an die nächtlichen Schrecken der Vampire erinnert. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Regie und Drehbuch: Gary Dauberman (bekannt für seine Arbeit als Regisseur Conjuring – Die Heimsuchung Universum), ist der neue Film die erste Spielfilmadaption von Kings Originalroman. Zuvor Salem’s Lot wurde 1979 und 2004 als zweiteilige Miniserie adaptiert. Der neue Film ist seit über vier Jahren in Arbeit, im April 2020 wurde Dauberman als Regisseur des Films bekannt gegeben. Salem’s Lot erscheint am 3. Oktober exklusiv bei Max, gerade rechtzeitig zu Halloween.

Der offizielle Logline des Films lautet: „Der Autor Ben Mears kehrt auf der Suche nach Inspiration für sein nächstes Buch in sein Elternhaus Jerusalem’s Lot zurück und muss feststellen, dass seine Heimatstadt von einem blutrünstigen Vampir heimgesucht wird.“ Neben Pullmans Auftritt als Mears, Salem’s Lot außerdem spielen Alfre Woodard, Bill Camp, Makenzie Leigh, Spencer Treat Clark, Pilou Asbæk und John Benjamin Hickey mit.

Max greift nicht nur auf Stephen Kings Bücher zurück, Salem’s Lot — außerdem werden sie ein neues Es Prequel mit dem Titel Willkommen in Derrydie Veröffentlichung ist für 2025 geplant.

